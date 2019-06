Giovani e professioni: dal law tech alle sentinelle dei conti, ecco i profili vincenti La laurea non basta più: ai giovani sono richieste competenze ogni giorno diverse. Non solo digitali. Anche le riforme normative stanno creando figure innovative. Dal 1° luglio con il Sole 24 Ore #Orientaprofessioni, un viaggio tra i profili emergenti nel mercato dei servizi professionali. Prima puntata: come si conquista un posto nelle Big Four di Valeria Uva

L’estate è tempo di scelte per chi vuole investire sul proprio futuro: neodiplomati, universitari, laureati e giovani professionisti sono alla ricerca di indirizzi e specializzazioni vincenti nel mercato, sempre più affollato e competitivo, dei servizi professionali. Vale per tutti gli ambiti, da quello economico-fiscale (commercialisti, revisori o esperti di finanza) a quello legale (avvocati, notati e consulenti) e a quello tecnico (ingegneri e architetti).

Per rispondere a queste esigenze, dal 1° luglio ogni lunedi Il Sole 24 Ore propone il nuovo servizio «OrientaProfessioni - La bussola dei profili emergenti»: una pagina settimanale dedicata ogni volta a un particolare profilo che si sta affermando nel mondo professionale, con le indicazioni non solo sui master e sui percorsi formativi, ma anche su requisiti di ingresso, hard e soft skill, attese retributive e progressioni di carriera. Tre i driver dell’innovazione professionale: il primo è quello delle novità legislative che, riforma dopo riforma, stanno creando nuove figure: si va dal legale esperto in protezione dei dati al consulente per la crisi di impresa in grado di decifrare gli alert contabili. Il secondo, naturalmente, è l’evoluzione della tecnologia: dalla fattura elettronica, blockchain e big data generano la domanda di nuove professioni, anche nell’area tax& legal: si va dal legale esperto di cybersecurty al commercialista in grado di leggere i big data. Il terzo pilastro è il superamento delle barriere tra una competenza e l’altra, con l’arrivo di professioni sempre più cross-border.Anche il Sole 24 Ore darà spazio ai giovani: ad accompagnare gli approfondimenti ogni settimana sarà un’illustrazione scelta con un contest con i corsisti di Mimaster Illustrazione 2019.

La prima puntata è dedicata al mondo delle Big Four, ovvero le 4 grandi società di consulenza legale e tributaria internazionali. La nuova porta di ingresso è quella dei social: ma Linkedin non basta.

