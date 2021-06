Giovani e vaccini, tutto quello che c'è da sapere finora in 10 domande e risposte

4' di lettura

In attesa del nuovo parere del Comitato tecnico scientifico (Cts) sull’utilizzo del vaccino anti-Covid di AstraZeneca (AZ) per i giovani dai 18 anni in su, cosa sappiamo sul tema delle vaccinazioni ai giovani? Proviamo a riepilogare con alcune domande e risposte.

Quali sono i vaccini utilizzabili dai giovani over 18?

In teoria tutti. L’Ema ha approvato l’uso per gli over 18 non solo dei vaccini a Rna messaggero come Pfizer e Moderna ma anche di quelli a «vettore adenovirale» come AstraZeneca e Johnson & Johnson. Di fronte alla scelta dell'agenzia europea Ema di lasciare libertà d'uso per i vaccini AstraZeneca e Johnson & Johnson, il ministerio della Salute l'Italia, il 7 aprile ha «raccomandato un uso preferenziale sopra i 60 anni». La presa di posizione è arrivata dopo l’accertamento di un nesso tra la somministrazione del vaccino AZ e casi molto rari di trombosi associati ad un abbassamento delle piastrine. Soggetti più esposti gli under 55, soprattutto donne. Non a caso l’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) ha ribadito che «il profilo beneficio-rischio è più favorevole all’aumento dell’età»

Qual è la nuova indicazione attesa dal Cts per i giovani?

L'idea degli esperti è quella di rendere ancora più stringente il suggerimento di utilizzare AZ solo per gli over 60, per interrompere gli open day dedicati ai giovani che sono stati organizzati da molte Regioni in queste settimane. Anche se non si può vietare esplicitamente l'uso di quel vaccino sotto quell'età. Agli under 60 dovrebbero essere riservati Pfizer e Moderna, basati su una tecnologia innovativa che finora non ha procurato gli effetti collaterali gravi osservati in tutti i Paesi europei con AZ, sia pur con un'incidenza prossima allo zero.

Quali sono stati i cambi di linea su AZ?

Il problema riguarda le varie indicazioni fornite a partire dall'inizio della campagna vaccinale. Il 9 febbraio - seguendo le indicazioni dell'Ema - una circolare del ministero della Salute ne «raccomanda l'utilizzo per le persone dai 18 fino al compimento dei 55 anni». L'8 marzo si cambia: «AstraZeneca può essere somministrato anche ai soggetti di età superiore ai 65 anni». Il 7 aprile una nuova circolare evidenzia che «è approvato a partire dai 18 anni di età» ma ne «raccomanda un suo uso preferenziale nelle persone di età superiore ai 60 anni».

Perché alcune regioni hanno somministrato AZ agli under 60?

Perché alle regioni è stata lasciata la possibilità di utilizzare AstraZeneca per tutti su base volontaria. È del 12 maggio il parere del Cts che «non rivela motivi ostativi a che vengano organizzati iniziative quali “vaccination day” mirate a offrire, in seguito a richiesta volontaria, i vaccini a vettore adenovirale a tutti i soggetti di età superiore ai 18 anni». Chi ha premuto l’acceleratore lo ha fatto sia per mantenere il ritmo elevato della campagna vaccinale, sia per evitare l’accumulo di scorte in magazzino.