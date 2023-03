Giovani-editori ed Enel, un progetto di educazione ecologica per le scuole

Ascolta la versione audio dell'articolo

Mille classi delle scuole superiori di tutta Italia coinvolte in tre anni per un percorso a tappe che culminerà con la pubblicazione online delle tesine preparate da migliaia di team di studenti, alle prese con la questione più scottante della nostra epoca: il futuro del pianeta Terra. Si chiama E-Project 2023-2025 Ecological Literacy (vale a dire educazione ecologica) dell’Osservatorio Permanente Giovani-Editori in collaborazione con Enel ed è stato presentato oggi nell’aula magna del liceo Ennio Quirino Visconti, il più antico classico di Roma davanti a una platea di studenti.

Il progetto, ha spiegato Andrea Ceccherini, presidente dell’Osservatorio, è nato «per contrastare il collasso ecologico del pianeta, misurato anche dal suo termometro più evidente di riferimento: il cambiamento climatico. Con questo progetto vogliamo chiamare a raccolta una generazione che ha dimostrato di avere l’ambiente a cuore, per invitarla a passare dalla protesta alla proposta».

«L’impegno per un nuovo modello di consumo e produzione basato sulla sostenibilità deve far leva su due elementi: la formazione e il confronto, in particolare con i giovani ha detto l’amministratore delegato di Enel Francesco Starace -. Ecco perché siamo orgogliosi di presentare E-Project, nella consapevolezza che solo aprendo spazi di approfondimento e di riflessione condivisi è possibile realizzare il cambiamento preservando l'ambiente e coinvolgendo chi, di quel cambiamento, può e deve essere protagonista».

I cinque temi del 2023

L’iniziativa si svilupperà attorno a 5 temi che di anno in anno saranno scelti da esperti, sui quali gli alunni e le alunne delle classi coinvolte lavoreranno in gruppo per preparare e tenere vere e proprie lezioni. Per l’anno scolastico in corso i temi scelti gli “oggetti” (riduciamo, ripariamo, riusiamo), i “viventi”(proteggiamo, salviamo, curiamo), l’“ambiente” (costruiamo, difendiamo, recuperiamo), l’“energia” (conserviamo, generiamo, trasformiamo), gli “stili di vita” (mangiamo, consumiamo, viaggiamo).

Le classi invieranno online le tesine all’Osservatorio con cadenza mensile. Prima della ripartenza del nuovo anno scolastico i 100 lavori giudicati più originali saranno caricati sul sito Enel come proposte e idee dei giovani. Inoltre, una giuria sceglierà i 5 lavori (uno per tema) più meritevoli e i gruppi autori dei lavori saranno premiati nel corso di un evento che si terrà nel secondo anno scolastico del Progetto (2023/2024) alla presenza dei vertici Enel ed Osservatorio in una città a sorpresa.