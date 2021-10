Giovani fenomeni crescono. Cassani: «In Italia si torni ad investire nel ciclismo»

Si parla di una scuola per reclutare giovani talenti o di un grande team italiano. E così?

«È presto per dire qualcosa di preciso. I sogni sono belli perchè uno se li immagina come vuole. La realtà è più complessa, ma posso ribadire una cosa: amo ancora le sfide».

Usciamo da un 2021 meno negativo del previsto. Non le pare?

«Abbiamo vinto un oro olimpico in pista con Ganna, poi un Campionato Europeo e la Roubaix con Colbrelli. Abbiamo vinto tante belle corse. Vuol dire che quei giovani su cui abbiamo puntato stanno dimostrando il loro valore. Per questo ritengo che questo sia stato un anno un positivo per il ciclismo italiano. Anche se stiamo aspettando il nuovo Nibali, perchè abbiamo bisogno di un forte corridore italiano da corse a tappe».

In Italia abbiamo un problema di squadre. Che possano competere con le multinazionali estere. C’è bisogno di nuovi gruppi che investano nel ciclismo. Altrimenti non si va da nessuna parte. O no?

«Siamo arrivati a un periodo storico in cui potrebbe esserci l'interesse da parte dell’imprenditoria italiana a investire nel ciclismo. I tempi sono maturi. Il motivo? Perchè è ancora un grande sport popolare, che presenta degli eventi che durano tre settimane come il Giro e il Tour. Perchè con la bicicletta si parla di mobilità, di ecologia, di sostenibilità. E si parla anche di turismo e di un ciclo-turismo che sta prendendo sempre più piede. E con i risultati di questi mesi e con i cambiamenti che stanno avvenendo, io spero che possa nascere in Italia una squadra importante. Ne abbiamo davvero bisogno, ma non siamo lontani».

Ci sono due fenomeni che monopolizzano l'attenzione: lo sloveno Tadej Pogacar e il nostro Filippo Ganna. Possono ancora crescere?

«Pogacar ha vinto due Tour e due classiche monumento come Liegi e Lombardia. Ha solo 22 anni. E ogni volta che mette un numero vince o ci arriva vicino. Ganna nelle cronometro è un fenomeno. E anche in pista. Sì, sono due fenomeni, due enormi talenti da conservare e coltivare. Ma ci sono anche altri giovani campioni come Wan Aert, Van Der Poel, Evenepoel. Sono tanti i ragazzi che stanno dimostrando di avere qualcosa in più. Ed è questo il bello. È per questo che il ciclismo cresce: perchè questi giovani non hanno paura di niente. Danno sempre battaglia, scattano anche a 100 chilometri dal traguardo».

Non le sembra che questa sia una nuova generazione che ha lasciato alle spalle le vecchie ombre del ciclismo. È così?

«Esatto. E infatti le corse sono molto più belle. Anche il problema del doping è quasi superato. I controlli sono davvero frequenti. Per questo penso che il ciclismo di oggi sia uno dei più belli degli ultimi anni».