Giovani imprenditori in prima linea per riqualifica green

Dal punto di vista sociale, inoltre, favorisce un’integrazione reale nel mondo del lavoro di una persona “svantaggiata”, assunta per la cura dell’area dalla onlus genovese il Rastrello, che ad oggi conta circa 400 addetti, il 36% dei quali appartiene a fasce deboli.

Progetto a costo zero per il Comune

Il progetto sarà a costo zero per il Comune di Rapallo e prevede, per un periodo di tre anni, la manutenzione dell’area verde di Piazza delle Nazioni, che si estende su una superficie di 430 metri quadrati. Il valore d’impatto generato dal progetto per l’iniziativa è stato calcolato in 100mila euro annui e tutte le attività connesse alla sua realizzazione coinvolgeranno attori locali, stimolando l’economia del territorio e promuovendo la collaborazione tra imprese e istituzioni.

L'iniziativa, infatti, supportata finanziariamente per una prima parte dell’investimento dal Comitato triregionale, coinvolgerà, nel corso dell’anno, le aziende che aderiranno alla sponsorizzazione del progetto CittàGiardinoInsieme, sottoscrivendo online il progetto e ricevendo una certificazione Esg che attesterà il loro impegno verso l’ambiente, la comunità e una gestione aziendale responsabile, nell’ambito del progetto.

Imprese coinvolte

Il certificato fornito da CittàGiardinoInsieme, potrà poi essere utilizzato dalle imprese all’interno della propria rendicontazione non finanziaria, per comunicare il proprio impegno verso la sostenibilità a dipendenti e stakeholder.

Tutti i documenti del progetto, inoltre, verranno notarizzati in blockchain e saranno consultabili da tutti, attraverso la piattaforma di Ies, in cui saranno descritte, nel dettaglio, tutte le azioni intraprese nel contesto del progetto CittàGiardinoInsieme.