Giovani, imprese e lavoro: una ricetta per una politica smemorata

In particolare, ai candidati che sono venuti in tour nel Nord Est ricordo che quando parliamo di tutela e valorizzazione del made in Italy, perché l’industria e le specializzazioni produttive del Nord Est sono una delle principali leve per l’export e la valorizzazione dell’Italia nel mondo. Al contempo, però, occorre attuare il prima possibile la legge quadro sull'autonomia approvata oltre cinque anni fa dal 98% attuando un principio costituzionale, quello dell'autonomia differenziata, da cui ne deriverebbe semplicemente una maggiore assunzione di responsabilità a livello locale. Non entrando in alcun modo in contrasto con quanto detto in precedenza, poiché consentirebbe di favorire le specializzazioni territoriali.

Poi va sostenuto il lavoro, su cui si fonda la nostra Repubblica: sostenerlo significa sostenere le imprese che, in questo momento, hanno bisogno soprattutto del contributo che possono portare i giovani. Necessitiamo urgentemente di competenze tecnico-scientifiche e di rendere più fluido il passaggio studio/lavoro tramite esperienze in azienda, perché serve un sistema scolastico e universitario maggiormente integrato col mondo del lavoro, in grado di trasmettere ai giovani le competenze e le qualifiche richieste da un mondo in continua evoluzione. Tutti strumenti che ci consentono di valorizzare il capitale umano di cui disponiamo, evitando “fughe di cervelli” all'estero che non ritornano.

Sul cuneo fiscale è necessario un intervento consistente. Finché non vi sarà una vera e propria operazione sistemica sconteremo sempre un gap in termini di competitività, che erode la nostra marginalità, ma che soprattutto non rende giustizia ai giovani e ai lavoratori, perché quelle risorse devono andare, prima di tutto, a loro. Dobbiamo aiutare i giovani e le persone a lavorare, non a stare a casa. Misure che disincentivano l'offerta di lavoro, come il Reddito di Cittadinanza, pongono un freno allo sviluppo del nostro Paese. Infine, uno Stato moderno, efficiente e giusto non può prescindere da una burocrazia più snella e funzionale, al servizio del cittadino e delle imprese.

Ma niente di tutto ciò sarà mai possibile se la politica non contribuirà a costruire un retroterra culturale che contrasti una cultura anti-impresa largamente diffusa, e che una parte non marginale della classe dirigente contribuisce a diffondere: sono le aziende a creare lavoro, non le leggi. Ma anche gli imprenditori italiani sono chiamati a fare uno sforzo, facendo squadra, collaborando, remando uniti per stimolare il cambiamento e l'innovazione, sfidando l'inerzialità del sistema. Il futuro delle nostre aziende dipende dalle basi che poniamo oggi. Abbiamo bisogno di una politica che la smetta di essere d'ostacolo favorisca lo sviluppo: impresa significa lavoro, lavoro significa benessere, benessere significa tenuta sociale, progresso, sviluppo, cultura.

Anche in questi anni tremendi, le aziende italiane non hanno mai mollato, tenendo la barra dritta e la nave a galla. Ma il mondo dell'impresa italiano non deve e non può sentirsi così solo in una fase così delicata.