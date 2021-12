Giovani imprese italiane: innovazione, sostenibilità, radicamento sul territorio

Per la velocità vince Moto Parilla, per il nuovo concetto di e-bike, che unisce innovazione e design, con un'incredibile personalizzazione sartoriale, in numeri limitati e totalmente su misura.

Filippo Beltrami, Fondatore e Vice Presidente di Moto Parilla

Per la categoria Hotellerie & Wellness, il premio è andato a Fragile Cosmetics, per i suoi prodotti naturali, vegani ed ecologici per capelli e pelle, a base di principi attivi biologici e sostenibili.

Manuela Affatato e Franco Gobbi, Co-creative Director di Fragile Cosmetics.

Infine il premio per l'innovazione fa all'innovativa Orange Fiber che ha brevettato e produce tessuti per la moda a partire dai sottoprodotti dell’industria di trasformazione agrumicola. Un materiale unico che, spiega Enrica Arena, “consente di trasformare il sottoprodotto della spremitura industriale in un tessuto sostenibile e di altissima qualità per il comparto moda-lusso. Si parte dal pastazzo d'agrumi, ossia quel residuo umido che resta al termine della produzione di succhi e che non può più essere utilizzato e normalmente viene gettato via. Da qui estraiamo la cellulosa che viene trasformata in filato e successivamente tessuta”.