Giovani Innovatori premiano giovane genio della robotica Presentata la seconda edizione del Premio Angi dedicato ai giovani innovatori italiani. In lizza gli under 40 che si sono maggiormente distinti nel corso dell’anno e i migliori innovation leader che hanno ispirato le generazioni successive. A Valeria Cagnina è andato un riconoscimento speciale: il Premio Angi Innovation Leader Award in collaborazione con Acea. Classe 2001, Valeria è un talento nel campo della robotica: a soli 17 anni è stata nominata tra le Inspiring Fifty, le 50 donne più influenti in Italia in ambito tech

Al centro Valeria Cagnina, classe 2001, talento nel campo della robotica: a soli 17 anni è stata nominata tra le Inspiring Fifty, le 50 donne più influenti in Italia in ambito tech

2' di lettura

La conoscenza dei social network è ritenuta fondamentale per il 29% della fascia giovanile, mentre il totale del campione, comprendente anche adulti e anziani, si ferma significativamente al 16%. È quanto emerge dal Rapporto annuale sull’Osservatorio “Giovani e Innovazione” 2019. I risultati dell’indagine sono stati resi noti in occasione della presentazione presso al Presidenza del Consiglio dei ministri del Premio Angi dedicato ai giovani innovatori italiani, che celebrerà la sua seconda edizione il 17 dicembre. La conoscenza degli strumenti digitali è tenuta in gran conto dai giovani (31%), meno dalla totalità degli intervistati (19%).

Lo studio fa luce sulle aspettative di un ampio campione rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne, con particolare riferimento alla fascia che va da 18 ai 34 anni.

Giovani Innovatori premiano giovane genio della robotica

Alla giovanissima Valeria Cagnina è andato un riconoscimento speciale: il Premio ANGI Innovation Leader Award in collaborazione con ACEA. Classe 2001, Valeria è un talento nel campo della robotica, tanto che a soli 17 anni è stata nominata tra le Inspiring Fifty, le 50 donne più influenti in Italia in ambito tech. Di recente, Forbes Italia l’ha inserita tra i “100 Under 30 che cambieranno il Paese”.

Dall’indagine emergono però altri elementi. Tra quelli più indicati dai ragazzi c’è l’ambizione (34%), mentre l’esperienza è un valore primario per l’intero campione (33%). Interessante anche la definizione di impresa innovativa, che per i giovani deve basarsi su investimenti in strumenti e tecnologie di avanguardia (34%) e su un gruppo dirigenziale giovane (23%). L’apertura a nuove forme di contatto con il cliente finale è ritenuta essenziale dal 20% degli intervistati, ma la percentuale scende al 7% nelle risposte della fascia giovanile.

Nel corso della presentazione, Angi (Associazione nazionale giovani innovatori) ha svelato le undici categorie da premiare(Scienza & Salute, Costume & Società, Cultura & Turismo, Mobilità & Smart City, Energia & Ambiente, Industria & Robotica, Food & Agritech, Sport & Benessere, Economia & Finanza, Formazione & Human Resource, Comunicazione & Mass Media). In lizza, gli Under 40 che si sono maggiormente distinti nel corso dell’anno e i migliori innovation leader che hanno ispirato le generazioni successive.