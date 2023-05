Giovani, l’identikit e le aspettative delle nuove generazioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il dato che un terzo dei giovani vede l'Italia in declino da qui a 10 anni non è un segnale positivo. È l'indicatore di quel comportamento sociale, già in atto da decenni, per cui una parte della popolazione giovanile è più propensa ad investire il suo futuro all'estero che in Italia, e parliamo di ragazzi appartenenti a vari profili, cioè sia quelli che hanno la disponibilità economica per studiare in un altro Paese sia quelli che, invece, scelgono di lavorare fuori Italia.

È proprio dunque la mancanza di fiducia nel futuro dell'Italia che spinge i giovani ad emigrare. Ma quali sono le attese ed i comportamenti degli under 30? La maggioranza lavora, un terzo studia e il 12% cerca occupazione. Solo il 4% è escluso da tutte le categorie precedenti, sono i cosiddetti Neet che compongono anche un terzo di quel 46% che non è ancora uscito dal “nido della famiglia d'origine”. Tra chi studia il 69% si ritiene soddisfatto del percorso formativo e il 63% crede di poter trovare un lavoro adeguato alle proprie competenze.

Ma è proprio quando avviene il passaggio dalla formazione al mondo del lavoro che la percezione inizia a cambiare spaccando esattamente in due il panel fra chi è o non è deluso della propria condizione lavorativa. Nel complesso l'aspetto economico influenza gran parte delle considerazioni e delle scelte dei giovani, anche sulle prospettive future. È interessante notare che tra chi non lavora un terzo ha rifiutato una proposta per lo stipendio troppo basso e al contempo quasi la metà di chi lavora vorrebbe un maggior livello retributivo, ma anche flessibilità e stabilità contrattuale, due fattori che non sempre possono coesistere.

La crisi e l'aumento del costo della vita sono fra le preoccupazioni maggiori che offuscano l'orizzonte futuro. Infatti ben il 60% di coloro che cercano lavoro non pensano di riuscire nell'obiettivo di trovare un'occupazione entro l'anno.

Esulando invece dalla sfera economica, gli elementi che spiccano di più sono la crescente attenzione all'ambiente e alla crisi climatica, mentre si colloca solo al quinto posto fra le fonti di preoccupazione l'immigrazione. Il concetto della famiglia rappresenta un punto centrale, più dell'80% vive già in coppia o desidera avere una relazione stabile, mentre sull'idea di fare figli pesa nuovamente l'aspetto economico tanto che solo il 55% dichiara di volere dei bambini in futuro e tra questi il 23% non crede comunque di poter concretizzare questo desiderio per problemi economici o di lavoro.