Giovani, migranti e la preghiera silenziosa per la pace: il Papa e il bilancio della Gmg di Lisbona

È stata la Gmg «più numerosa e quella organizzata meglio» tra le quattro che ha fatto perché «i giovani sono una sorpresa», anche se c’è il problema del loro disagio e dei suicidi. Papa Francesco ha tracciato un bilancio della Giornata mondiale della gioventù nella conferenza stampa sul volo che da Lisbona lo ha riportato a Roma.

«Sto bene»

Sono stati cinque giorni molto intensi che sembravano impensabili dopo l’intervento all’addome. E invece Francesco ha confermato la sua forza di volontà che supera malanni ed età. La stanchezza, anche legata al caldo e ai ritmi serrati delle giornate, traspare in alcuni momenti ma lui assicura: «Sto bene» riferendo che non ha problemi di vista. E spiega che ha fatto discorsi brevi e spesso a braccio con i giovani a Lisbona perché bisogna andare «all’essenziale», il tempo della loro attenzione è «otto minuti».

I prossimi appuntamenti a Roma e Seul

Bergoglio ha salutato i giovani usando le stesse parole con le quali esordì, all’inizio del suo pontificato, Giovanni Paolo II, il Papa che ha inventato le Gmg e che Francesco ha citato in questo viaggio più volte: «A voi, giovani, che siete il presente e il futuro; sì, proprio a voi, giovani, Gesù oggi dice: “Non temete!”, “Non abbiate paura!”».

Ai giovani il Papa ha dato già due appuntamenti: a Roma nel 2025 per il Giubileo dei Giovani e nel 2027 a Seul, in Corea del Sud, per la prossima Gmg. «Dal confine occidentale dell’Europa si sposterà in estremo Oriente: è questo un bel segno dell’universalità della Chiesa e del sogno di unità di cui voi siete testimoni» ha sottolineato Francesco. La Chiesa guarda dunque a questo oceano di un milione e mezzo di ragazzi - tanti in un periodo storico in cui gli eventi di massa giovanili non fanno comunque questi numeri - per ripartire, per rianimarsi dopo la pandemia, ma anche dopo gli scandali per gli abusi, che hanno devastato in molti angoli del mondo la credibilità di sacerdoti e religiosi.

Gli abusi sono «una peste tremenda»

Gli abusi, ha scandito il Papa, sono «una peste tremenda», «la situazione è molto grave», ribadendo la necessità della “tolleranza zero”. Il Papa ha parlato anche della pedopornografia: «Hai un telefonino? Se fai la chiave “sesso abusi con minori”» è possibile vedere i video. «Dove si filma? Chi sono i responsabili? Questa è la cosa più grave», afferma perché gli abusi sembrano entrare«dentro le case, nelle famiglie. Parlare con le persone abusate è una esperienza molto dolorosa», ha aggiunto il Papa che anche in questo viaggio in Portogallo ha voluto incontrare un gruppo di vittime di abusi.