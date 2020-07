Giovani professionisti in piazza: meno pressione fiscale e contributo a fondo perduto Under 40 in piazza per la prima volta per chiedere attenzione al Governo: un manifesto con cinque punti all’attenzione dell’esecutivo di Patrizia Maciocchi

Dall’accesso al contributo a fondo perduto alla riduzione della pressione fiscale. I giovani professionisti, sono scesi per la prima volta in piazza a Roma, per presentare al governo il loro manifesto con le proposte di avvocati, notai, consulenti del lavoro, architetti, assistenti sociali, geometri, ingegneri e periti industriali. E nel farlo hanno ricordato all’esecutivo i loro numeri: sono il 40% dei due milioni e trecentomila professionisti iscritti agli albo. Una richiesta di attenzione per scongiurare che molti under 40, si arredano alle statistiche che prevedono per il 20% di loro la chiusura degli studi e l’abbandono della professione. Cinque i punti sui quali si chiede di intervenire.

Sostegno economico e semplificazione

In cento, questo il numero autorizzato in tempi di Covid-19, dicono no, a nome di tutti, alla discriminazione dei professionisti e chiedono di poter accedere al contributo a fondo perduto previsto dal decreto Rilancio per le imprese in difficoltà. Gli under 40 sono pronti a dare il loro contributo per limitare la complessità delle norme e ridurre le criticità operative. Sul piatto mettono la competenza e la presenza capillare sul territorio degli Ordini Professionali che consentirebbe di offrire un contributo prezioso nella predisposizione delle norme come nella valutazione precoce delle difficoltà attuative e delle possibili ricadute reali delle leggi.

« Spiace notare - si legge nel loro manifesto indirizzato ai politici - come il Governo preferisca rivolgersi a dei pool di “esperti”, a carico dei contribuenti, piuttosto che dare ascolto alle proposte e alle critiche che con spirito di servizio verso l'Italia vengono avanzate dai Consigli Nazionali delle professioni ordinistiche. Questa chiusura produce nei fatti leggi di difficile interpretazione e spesso lacunose, costringendo i professionisti a sforzi enormi per tradurre le norme in atti concreti nei tempi utopici stimati dal legislatore. Il risultato è inefficienza ed inefficacia: basti pensare alle irragionevoli tempistiche di erogazione delle varie casse integrazioni (Cig, Cgid, Fis, Fsba…) ampiamente preavvertite dai professionisti».

Cultura della legalità e meno burocrazia

I giovani professionisti rivendicano il loro ruolo e vogliono essere considerati non un ammortizzatore sociale ma una risorsa per la crescita di un Paese appesantito dalla burocrazia. Problema sul quale sono pronti ad intervenire. «Quotidianamente ci troviamo

ad attuare norme e disposizioni spesso farraginose e basate su un impianto attuativo burocraticamente complesso. Siamo noi a districarci in questo scenario caotico e a inviare ciò che gli istituti statali richiedono, dall'Agenzia delle Entrate, all'Inps, al Catasto. Mettiamo ordine e creiamo cultura della legalità. Siamo il collante tra lo Stato e il cittadino. Siamo promotori di progetti che vedono il coinvolgimento di più agenti sociali. Se viene meno questo legame si potrebbero creare crepe irreparabili. Chiediamo norme chiare e uno snellimento dell'apparato burocratico. E anche rispetto e considerazione, recentemente messi in discussioni da dichiarazioni di esponenti di spicco della dirigenza pubblica per ovviare invece alle proprie assunzioni di responsabilità e fallimenti gestionali».