Giovani ristoranti crescono: TheFork premia i locali preferiti da clienti e top chef

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Nei primi sei mesi del 2023 in Italia sono nati 2.500 nuovi ristoranti. Un dato che conferma il trend di crescita costante registrato negli ultimi 10 anni, periodo della crisi Covid a parte. Un segnale di un tasso di rinnovamento e di fermento per la cucina italiana che TheFork Awards by Identità Golose – alla quinta edizione e vinto quest’anno da 50 Kalò di Ciro Salvo – interpreta appieno, con una formula che premia le nuove iniziative segnalate dai big della ristorazione e votate dagli utilizzatori delle app. Con un sistema virtuoso che quindi lega gli chef emergenti, quelli affermati e il grande pubblico dei clienti, sempre più esigenti, alla ricerca delle ultime novità anche grazie agli strumenti e alle informazioni messi a disposizione da app e social.

Osservare i volti emozionati e poco avezzi ai palcoscenici stellati dei ristoratori premiati nella serata del 24 ottobre a Palazzo Mezzanotte a Milano non può che far ben sperare per il futuro della cucina italiana e la sua candidatura a Patrimonio Unesco. Una ventata di ottimismo per un settore che vuole guardare oltre la crisi dei consumi (si spera solo congiunturale e comunque dove i ristoranti sembrano aver sofferto meno che altri settori) e le difficoltà a trovare manodopera qualificata e a far quadrare i conti di gestioni a volte insostenibili.

Loading...

L’Osservatorio di TheFork sui nuovi ristoranti

Secondo i dati elaborati da TheFork – piattaforma di Tripadvisor per le prenotazioni online con una rete di circa 55mila ristoranti partner in 12 Paesi, quasi 40 milioni di download dell’app e più di 20 milioni di recensioni – «i ristoranti con somministrazione in Italia sono 136.852, in costante crescita da dieci anni a questa parte. Il numero delle nuove aperture, dopo la crisi del 2020 causata dal Covid, è tornato a crescere: nei primi sei mesi del 2023 hanno già aperto quasi 2.500 nuovi ristoranti».

Le inaugurazioni hanno riguardato per il 55% locali con cucina italiana (inclusa la “tipica locale”), «un dato in crescita – notano da TheFork – rispetto ai dodici mesi precedenti, mentre sono diminuite le nuove aperture di ristoranti specializzati nella cucina asiatica».Queste sono pari al 17%, le pizzerie il 15%. Il 6% sono specializzati in altre cucine internazionali e il 7% in carne o pesce.

Sono diminuiti leggermente i nuovi locali che si collocano in una fascia di prezzo alta: nella fascia di prezzo compresa tra 15 e 30 euro sono compresi il 60% dei casi contro il 56% dell’anno precedente, mentre le nuove aperture con una fascia di prezzo superiore ai 50 euro sono state il 5% contro il l’8% dell’anno precedente.