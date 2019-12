Giovani stilisti, agili e indipendenti: chi avrà successo nel nuovo decennio? di Angelo Flaccavento

4' di lettura

Azzeccare il futuro è impresa ardua, anche in tempi di algoritmi predittivi e di ogni sorta di tecno-astuzia atta a dirigere e plasmare le coscienze. Lo è in modo particolare nella moda, dove pure la sfera di cristallo è necessità, non accessorio fiabesco, e ci si muove in costante differita, anticipando ogni cosa di sei mesi o poco più, salvo poi buttare tanto lavoro immediatamente in pasto ai media digitali (ma questa è altra storia). Il vestito, pelle mutevole che ci scegliamo da soli e che possiamo cambiare quando ci pare e piace sortendo i più diversi effetti, è un oggetto intimo, che sollecita reazioni imprevedibili, inspiegabili e completamente irrazionali.

Piace non si sa perché: per bellezza, per aspirazione, per convincimento, per adesione al modello dominante, per cedimento alla campagna pubblicitaria. A causa di tutto ciò, anticipare il successo di una ricetta o di una visione è affair rischioso. A volte basta l’idea, altre ci vuole marketing a tutto spiano. Tra pochi giorni inizia un nuovo anno, e pure una nuova decade, con quel doppio 20 che pare quasi un mantra, o una chiave di svolta. Stilare liste di brucianti novità è automatico. I figuranti decuplicano, i confini del sistema si espandono, mentre la moda si barcamena sempre più tra intrattenimento e comunicazione.

Eppure sono i prodotti a muovere tutto, e questi richiedono autori. Ogni stagione si va alla ricerca del nome nuovo su cui puntare, del talento da promuovere. Lo si fa con appetito distratto, perché la dura lex è che la stagione successiva di nomi se ne cercheranno altri, consumando e stritolando con una spietatezza che nemmeno Kronos con la propria progenie. Però le visioni richiedono tempo per esser tarate a dovere, vanno affinate con dovizia: buona la prima piace solo ai frettolosi. Nella marea di talenti presunti, solo pochi sono talenti veri, oggi che la bravura da tutti celebrata, ma di corta gittata, è far parlare di sé.

Selezione parziale

Tutto questo per dire che i sei nomi individuati come degni di nota per l’anno che verrà, e si immagina anche per i successivi, sono una selezione indubbiamente parziale, frutto di uno scandaglio ad ampio spettro tra quanti convincono - per il momento almeno: cambiare opinione è cosa buona e giusta, e nella moda è una salutare forma di sopravvivenza del pensiero vigile - perché reagiscono alla complessità del momento a modo proprio, che sia con un modello di business completamente controcorrente rispetto al gigantismo anabolizzato dei commerci globali, che sia con una estetica integerrima, con un approccio creativo fatto di campionamenti o di responsabilità ambientale, che sia con un focus sulla purezza del design – benché del design, anche tra i fashion designer, si siano ormai dimenticati quasi tutti. Da Milano a Israele passando per Istanbul e Parigi, si parla di piccoli e indipendenti, perché mai come oggi piccolo è bello, agile, autentico.