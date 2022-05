Giovani tecnici più rari? Esselunga va a scoprirli direttamente a scuola

Da questo programma in 6 anni sono passati poco più di 300 ragazzi, un numero piuttosto contenuto rispetto alla dimensione complessiva del recruiting di Esselunga ma «è volutamente tenuto basso, per poter lavorare al meglio su un inserimento con percorsi di formazione e affiancamento molto strutturati e non di breve periodo - spiega il manager -. Nei nostri punti vendita lavoriamo i prodotti e ai ragazzi insegniamo il lavoro come una volta, dal panettiere, fino al macellaio, con l’affiancamento a maestri del mestiere. È un processo che richiede tempo. Solo per fare un esempio: un tecnico per diventare autonomo ha bisogno di più anni, anche perché trattandosi di persone giovani hanno bisogno di accrescere le loro competenze ma anche di crescere a livello personale, soprattutto nel caso di chi poi dovrà gestire dei reparti».

Offerta molto più ampia della domanda

Ampliando il focus, nel 2021 ci state 200mila candidature in risposta alle posizioni aperte sul career site dell’Esselunga. Quest’anno «stiamo affrontando un momento molto particolare nel mercato del lavoro, dove l’offerta è molto più ampia della domanda e c’è una forte volatilità che non è però a senso unico. Le persone che pensano di cambiare lavoro ci sono in molte aziende e questo mantiene alto il livello delle candidature», afferma Del Gobbo. Nella catena, dove il 94% dei lavoratori ha un contratto a tempo indeterminato, mentre i full time sono il 75%, la scrematura, a partire dal livello molto alto di candidature viene fatta privilegiando ««persone che manifestino passione per il prodotto e per il cliente, in cui intravediamo la voglia di imparare un mestiere». Passaggio dopo passaggio, nel 2021 il risultato finale di questo lavoro sono state 2.500 assunzioni, un numero allineato a quello previsto per quest’anno per effetto in minima parte del turn over e in larga misura delle nuove aperture e dell’allargamento dei perimetri.