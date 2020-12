Giovanni Gastel, 200 ritratti senza tempo per un libro d’autore “Giovanni Gastel. The people I like”, a cura di Uberto Frigerio e Simona Antonacci è edito da Skira di Stefano Biolchini

“Giovanni Gastel. The people I like”, a cura di Uberto Frigerio e Simona Antonacci è edito da Skira

2' di lettura

Stefano Accorsi a cavallo di colorati destrieri, la bellissima Marisa Berenson avvolta di cappa, Monica Bellucci dalle labbra infiammate, Philip Starck e Claudio luti adagiati su un castello di sedie, il sorriso ammaliante di Barack Obama, Vasco Rossi su fondo blu con cappello, un denso Michael Stipe e molti altri. Una galleria di ritratti che ha in sé il sogno e la bellezza, l’inquietudine e il glamour di volti consacrati dal successo e dalla fama.

Il bel volume “Giovanni Gastel. The people I like”, a cura di Uberto Frigerio, Simona Antonacci, per le edizioni Skira raccoglie per la prima volta il meglio della ritrattistica di

Giovanni Gastel, fra i fotografi italiani più celebrati.

Gastel, ovvero l'arte del ritratto Photogallery10 foto Visualizza

Oltre 200 ritratti di persone note e meno note, da Mimmo Paladino a Ettore Sottsass passando per Bebe Vio, Germano Celant edaltri, che come dice Gastel stesso “raccontano il mio mondo, le persone che mi hanno trasmesso qualcosa, insegnato e toccato l'anima”.

Loading...

L’arte del ritratto

Alla domanda su cosa sia per lui l’arte del ritratto Gastel non ha dubbi: “io non sono uno specchio, io sono un filtro. Il ritratto che io farò di te sei tu, che vieni filtrata da quello che sono io (le mie paure, le mie gioie, le mie solitudini, le mie poesie) e poi uscirai sotto forma di interpretazione di te. Io do la mia lettura … che non è la lettura assoluta. Io filtro attraverso tutto quello che ho letto, visto, studiato e ti restituisco …”.

Un volume davvero raffinato e imperdibile questo di Skira, e una strenna indispensabile per chi ama la fotografia.

Giovanni Gastel. The people I like, a cura di Uberto Frigerio, Simona Antonacci, pagg 207, euro 45