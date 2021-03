Giovanni Gastel: «Così accadono spesso le cose fondamentali, con una casualità senza preavviso» La scomparsa di uno dei più grandi fotografi italiani, il ricordo di un uomo che aveva fatto della gentilezza uno stile di vita e dell'esistenza un eterno istante. di Nicoletta Polla-Mattiot

La scomparsa di uno dei più grandi fotografi italiani, il ricordo di un uomo che aveva fatto della gentilezza uno stile di vita e dell'esistenza un eterno istante.

2' di lettura

«In momenti come questi bisogna cercare di guardare oltre. In questo grave attacco alieno, siamo tutti vulnerabili, tutti uguali, e forse l'uomo capirà di essere uno. Il sogno è che succeda, che noi si trovi pace con la terra, un senso stabile di ritrovata pace con la natura». Lo dice con la grazia naturale che è il suo tratto da sempre, ovunque si trovi. Non cambia quando è assorto o se è circondato da centinaia di persone, quando parla o fotografa, quando coglie l'eterno istante che è stato la sua vita.

L'ultima volta che ci siamo visti, abbiamo registrato insieme questo video per parlare del mondo che verrà.

Loading...

Il futuro negli occhi di Giovanni Gastel è il presente di questa sera in cui, con un vuoto sgomento, apprendiamo che il Covid alieno se l'è portato via. «Così accadono spesso le cose fondamentali, con una casualità senza preavviso», dice.

Quando qualcuno se ne va, specie qualcuno che ha toccato, cambiato, migliorato le vite di molti, spetta a chi resta prendere la parola e dire al suo posto. Ma il colore della voce di Giovanni, la gentilezza di un'intonazione pensosa, quella sua erre arrotata, sono ancora troppo vivi perché non continuino a parlare.

Questo ricordo, lo scriverà Giovanni stesso. A noi solo la gratitudine di averlo avuto accanto tante volte, per costruire sogni, compreso quello di questo giornale, How to Spend it, che Giovanni ha tenuto a battesimo con la prima copertina e ha accompagnato in tutti questi anni.