Giovanni Gastel, “fotografo della luce”

«Da quando mi sono convertito al digitale mi sono dedicato al ritratto, mi permette di indagare nella luce delle differenze che ognuno di noi ha».

Alla fine degli anni Settanta è stato fra i primi fotografi italiani a intuire la nascita del Made in Italy.

«Ho sempre amato leggere e scrivere, pensavo avrei fatto solo quello. A 16 anni fotografavo per diletto, la fidanzata d'allora mi ha spronato a intraprendere la professione. Sono un autodidatta puro, una gavetta durissima durata sei anni per imparare. Quando è esploso Made in Italy ero pronto, ho subito lavorato per Vogue Italia e per Donna con Flavio Lucchini con cui ho collaborato per 13 anni».

E' considerato il “fotografo della luce”. Cos'ha significato, per lei, lasciare l'analogico per il digitale?

«Ogni mezzo contiene una sua estetica, è affascinante rimettersi in gioco; i nuovi strumenti mi hanno aperto immense possibilità, ho lavorato talmente tanto sulla luce che uso photo shop solo per evidenziare i contrasti, mai per ritocco. Mi sono formato studiando storia dell'arte non della fotografia. La luce deve uscire dal soggetto, l'ho dedotto leggendo le Sacre Scritture: risorgeremo luminosi e perfezionati. La realtà non m'interessa, perché alludervi se come artista ne crei una tutta tua?»