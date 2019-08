Toto-premier: chi è Enrico Giovannini, l’ex ministro paladino dello sviluppo sostenibile A lui si deve, dopo alcune tentativi nel 2012 di Elsa Fornero, la semplificazione dell'apprendistato professionalizzante proprio per accelerare la transizione nel mondo del lavoro di Nicoletta Cottone e Claudio Tucci

Giovannini: “I portafogli dei futuri commissari europei siano in linea con lo sviluppo sostenibile”

L’ultimo impegno, da studioso e da portavoce dell’Asvis, l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, è proprio sul tema della “sostenibilità”, per richiamare politica e società civile sull’importanza di un’economia che non crei disuguaglianze, a danno soprattutto delle future generazioni. Ma Enrico Giovannini, in queste ore tra i nomi in circolazione per ricoprire l’incarico di nuovo premier, dopo le dimissioni di Giuseppe Conte, ha detto la sua anche sui temi del mercato del lavoro, quando nel 2013-2014, ha ricoperto l’incarico di ministro del Lavoro dell’esecutivo Letta, dopo essere stato, in un passato un po’ più remoto, Chief statistician dell’Ocse dal 2001 al 2009 e, successivamente, presidente dell’Istat, dal 2009 al 2013.

Professore ordinario di statistica economica all’università Tor Vergata di Roma, Giovannini, oggi, tra gli addetti ai lavori e non solo, è considerato un paladino dello sviluppo sostenibile. Tanto che al termine del Festival dello sviluppo sostenibile dello scorso maggio aveva uaspicato con chiarezza una governance che orienti le politiche allo sviluppo sostenibile. E aveva chiesto al premier Giuseppe Conte di attivare subito una Commissione nazionale per lo sviluppo sostenibile, e di trasformare il Cipe in Comitato interministeriale per lo sviluppo sostenibile. Ma aveva anche sollecitato un dibattito parlamentare in tempi stretti per introdurre il principio dello sviluppo sostenibile in Costituzione con l'obiettivo di garantire le generazioni presenti e future.

Lo sviluppo sostenibile è stato anche la stella polare di un progetto nell'ambito del master di Giornalismo politico-economico e informazione multimediale della 24OreBusinees School del Sole24Ore, portato avanti in collaborazione proprio con il professor Giovannini e l'Asvis: l'iniziativa, legata al laboratorio di storytelling digitale, ha visto ogni studente elaborare un progetto legato allo sviluppo sostenibile dei territori con storie, reportage,video e videoanimazioni.

