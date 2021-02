Giovannini, il pioniere dello sviluppo sostenibile alla sfida di infrastrutture e trasporti green L’autore dell’Utopia sostenibile, stampata su “carta amica delle foreste”,dovrà gestire i 32 miliardi del Recovery fund in chiave “verde” di Nicoletta Cottone

L’autore dell’Utopia sostenibile, stampata su “carta amica delle foreste”,dovrà gestire i 32 miliardi del Recovery fund in chiave “verde”

«Mai come adesso abbiamo la possibilità di progettare il futuro che vogliamo. Sono state messe in campo misure straordinarie. Ma serve che il Paese si doti di un piano preciso a favore della resilienza, della sostenibilità e dell’equità, temi verso i quali saranno orientate i fondi messa a disposizione dall’Unione europea, e adotti una visione sistemica delle varie politiche, per evitare di disperdere le risorse e vanificare gli sforzi e le sofferenze di tanti italiani». Lo diceva nel maggio scorso, al termine del primo lockdown, Enrico Giovannini, pioniere dello sviluppo sostenibile in Italia, approdato a sorpresa al vertice del ministero delle Infrastrutture e Trasporti, quando tutti lo davano per certo alla Transizione ecologica, dove invece è arrivato Roberto Cingolani. Ora questo piano il neo premier Mario Draghi lo ha tratteggiato in pochi giorni con un governo di politici e tecnici nei posti chiave.

L’utopia sostenibile di Giovannini

«Chiudete gli occhi e pensate a come dovrebbe essere il Paese in cui vorreste vivere», si legge nella prefazione del suo libro “L'utopia sostenibile”, stampato da Laterza su “carta amica delle foreste”. Ora sarà sul ponte di comando di un ministero cruciale nella gestione dei fondi del Next generation Eu destinati a strade, ferrovie, porti e logistica e rigenerazione urbana. Trentadue miliardi che il Recovery fund destina al capitolo Infrastrutture da gestire in chiave green. Una delle prime decisioni da prendere sarà quella sui commissari straordinari previsti dallo “Sbloccantieri” per le infrastrutture di interesse strategico. Commissari che avranno funzioni di stazione appaltante e potranno sostituirsi per ogni autorizzazione, parere o visto necessario per avviare o proseguire le opere. Potranno anche provvedere alla rielaborazione e all’approvazione dei progetti non ancora appaltati.

Il ministro della Tranzisione ecologica Roberto Cingolani e il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Enrico Giovannini al Quirinale per il giuramento (Afp/Tiziana Fabi).

Il dilemma del rilancio delle infrastrutture

Al dicastero di Porta Pia arriva un economista, statistico e accademico, ex capo statistico dell’Ocse, ex presidente dell’Istat, ex ministro del Lavoro nel governo di Enrico Letta. Classe 1957, Giovannini è cofondatore e portavoce dell’Asvis, l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, che ha una rete di oltre 270 soggetti della società civile italiana, nata nel 2016 per far crescere la consapevolezza dell’importanza dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e per mobilitare per realizzare i 17 goal di sviluppo sostenibile. «Quello del rilancio delle infrastrutture è uno dei dilemmi che un Paese deve affrontare» e «grazie alle nuove tecnologie, sviluppare infrastrutture a basso impatto ambientale», ha dichiarato in una recente intervista, creando «tantissimo» lavoro riqualificando. E la sua sfida sarà proprio quella di portare lo sviluppo sostenibile nella galassia delle infrastrutture e dei trasporti. Fondamentale per Giovannini la statistica: “Conoscere per deliberare”, famoso titolo di una delle “Prediche inutili” di Luigi Einaudi, è il suo motto. Per Giovannini, infatti, non basta far ripartire il Pil, ma «bisogna trasformare l’economia per renderla più resiliente».

I due goal del dicastero

Due gli obiettivi di sviluppo sostenibile interessati dal nuovo dicastero: il goal 9 (imprese, innovazione, infrastrutture) e l’11 (città e comunità sostenibili). E proprio nel report annuale Asvis è contenuta la road map di Giovannini, a partire da infrastrutture e trasporti stradali. Si parte dall’implementazione della digitalizzazione delle infrastrutture, «che consentirebbe di monitorare ogni struttura su base giornaliera e decidere le necessarie azioni manutentive sulla base di priorità derivanti dalle moderne tecniche IoT-Shm (Internet of things/Structural health monitoring)». Dall'unione sinergica tra i programmi per l’Impresa 4.0 e l’intelligenza artificiale nasce poi il concetto del digital twin, «un approccio innovativo di confronto tra dati reali rilevati e sistemi di analisi, simulazione e calcolo, capace di analizzare e stimare virtualmente prestazioni reali». Quindi un modello “gemello” per ciascuna nuova opera, i cui comportamenti verrebbero simulati sulla base di dati reali rilevati in situazioni analoghe.

I ministri del nuovo Governo Draghi: (prima fila S-D) Andrea Orlando, Cristina Messa, Daniele Franco, Dario Franceschini, Elena Bonetti, Enrico Giovannini, (seconda fila S-D) Erika Stefani, Fabiana Dadone, Federico D'Incà, Giancarlo Giorgetti, Lorenzo Guerini, Luciana Lamorgese, (terza fila S-D) Luigi Di Maio, Mara Carfagna, Maria Stella Gelmini, Marta Cartabia, Massimo Garavaglia, Patrizio Bianchi, (quarta fila S-D) Renato Brunetta, Roberto Cingolani, Roberto Speranza, Stefano Patuanelli, Vittorio Colao e Roberto Garofoli (Ansa)