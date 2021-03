Giovedì 1° aprile il Focus di Norme e tributi sul decreto Sostegni

1' di lettura

Dai nuovi contributi a fondo perduto all’ulteriore proroga del blocco dei licenziamenti, passando per il nuovo condono e la sospensione della riscossione. Il nuovo decreto legge Sostegni (Dl 41/2021, l’ultimo in ordine di tempo con cui si cerca di arginare l’emergenza Covid) è noto ed è stato lungamente atteso soprattutto per queste misure. Il Focus Norme e Tributi che sarà in edicola con Il Sole 24 Ore di giovedì 1° aprile al prezzo complessivo di 2,50 euro le illustra, ma entra pure in molti altri aspetti inseriti nel decreto nel corso della sua lunga gestazione. Sul fronte fiscale, oltre che alcune novità su Imu e Tari, si segnala la cancellazione delle sanzioni e delle somme aggiuntive sugli avvisi bonari che saranno emessi per gli anni 2017 e 2018. Su quello previdenziale c’è un esonero dai contributi. Tra le norme sul lavoro, novità per cassa integrazione, contratti a termine e altre categorie di lavoratori come gli stagionali e i fragili. Per chi non ha un lavoro, si parla di Naspi, reddito di emergenza e reddito di cittadinanza.

Loading...