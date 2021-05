Giovedì 13 maggio torna il Luxury Summit: focus su frontiere del digitale e sostenibilità

2' di lettura

Evoluzione del digitale e sviluppo sostenibile sono i temi al centro del Luxury Summit 2021, l’evento del Sole 24 Ore dedicato all’industria del lusso e le sue sfide, in programma domani dalle 9.30 alle 12.45. Il Summit sarà in versione interamente digitale e si potrà seguire gratuitamente in streaming previa registrazione, collegandosi a questo indirizzo.

I lavori saranno aperti da Carlo Capasa, presidente Camera Nazionale della Moda Italiana, e da Cirillo Marcolin, presidente Confindustria Moda, che si confronteranno sul tema del rilancio del Made in Italy e della ripartenza del sistema Italia post pandemia.

In agenda anche le presentazioni di Andrea Ruzzi, responsabile Fashion and Luxury Accenture Europa, e di Massimo Curcio, Associate Partner KPMG, sul tema dei nuovi consumi alla luce della digitalizzazione dell’industria e della crescente attenzione per l’ambiente e la responsabilità sociale.

Fra gli ospiti, Alfonso Dolce, amministratore delegato Dolce&Gabbana Group, e Diego Della Valle, presidente e ad Tod’s Group, che interverranno sul tema del made in Italy e della sostenibilità come driver di crescita, e Micaela Le Divelec Lemmi, ceo Salvatore Ferragamo, che si confronterà con Gianmatteo Manghi, ad Cisco Italia, sulle nuove tecnologie a sostegno dello sviluppo delle aziende.

Sarà al Luxury Summit anche Andrea Scarano, country manager Veepee Italia, che interverrà sulla nuova shopping experience cross-canale, e si discuterà anche degli aspetti normativi della sostenibilità e del digitale con Luca Arnaboldi, Senior Partner Carnelutti Law Firm, e con Cosimo Mimmo Solida, ceo di Dedagroup Stealth.