Giovedì 2 dicembre torna lo Speciale Gioielli del Sole 24 Ore

I gioielli hanno accompagnato da sempre la storia dell’umanità, anche nei momenti più critici, sotto forma di bene rifugio o di oggetto capace di esprimere bellezza e suscitare, appunto, gioia di vivere. Anche per questo nei due anni della pandemia le vendite globali di preziosi non hanno registrato flessioni, ma una costante crescita. I numeri del settore e le previsioni per il suo prossimo futuro sono uno dei temi dello Speciale Gioielli del Sole 24 Ore, che sarà in edicola giovedì 2 dicembre insieme al quotidiano.

Trenta le pagine di approfondimenti, a partire dal cruciale tema della formazione della nuova generazione di orafi fino alle prospettive e potenzialità dell’e-commerce, ma anche indagini sul possibile impatto del crescente costo delle materie prime sul settore e sulle nuove frontiere della sostenibilità. Inoltre, i consigli degli esperti per investire nei gioielli battuti all’asta. Nello Speciale ampio spazio anche al racconto delle aziende del settore, dai marchi globali alle icone del made in Italy, con le loro strategie post-pandemia. Infine, tre pagine di vetrine per divertirsi a scegliere il regalo perfetto fra le novità proposte dalle maison.

