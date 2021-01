Gip batte tutti (per ora) e con 4,6 miliardi si prende la società di Bill Gates L’offerta del fondo americano è stata accettata dal management di Signature Aviation, ma potrebbero arrivare altre proposte da Blackstone, Cascade o a Carlyle

(Lina - stock.adobe.com)

L’offerta del fondo americano è stata accettata dal management di Signature Aviation, ma potrebbero arrivare altre proposte da Blackstone, Cascade o a Carlyle

2' di lettura

In una giornata in cui il settore del trasporto aereo paga l’ennesimo scivolone in Borsa a causa dei nuovi lockdown, c’è chi in controtendenza riesce a mettere a segno un incremento dell’8,8 per cento. È Signature Aviation, società londinese specializzata in servizi per jet privati che da mesi attira l’interesse dei fondi di private equity e del fondatore della Microsoft, Bill Gates tra i principali soci della società quotata alla Borsa di Londra. Dopo mesi di trattativa, a spuntarla è stato il fondo...