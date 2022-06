GirlsRestart lancia il programma Ceo Factory

Ascolta la versione audio dell'articolo

Oltre 100 ceo di aziende italiane e internazionali mettono a disposizione il proprio tempo, le competenze e le esperienze acquisite per formare le leader del futuro. È questo l’obiettivo del programma di mentorship Ceo Factory del network GirlsRestart, nato durante il lockdown. La community di GirlsRestart, che conta oggi circa 5.000 donne, ha lanciato l’iniziativa per creare un’occasione concreta di crescita per le manager, che oggi a Piazza Affari sono meno di 20 su oltre 300 società quotate (poco più di 30 le presidenti). Le candidate possono compilare la richiesta sul sito girlsrestart.com per incominciare a settembre 2022 il percorso completamente gratuito, che durerà fino a febbraio 2023, ed essere affiancate da top manager, uomini e donne. Si possono, inoltre, seguire gratuitamente 10 masterclass , sessioni monografiche di skill building verticali su tematiche rilevanti per il mondo del lavoro.

I ceo scendono in campo

Nutrito il gruppo di ceo che si sono resi disponibili per il programma. Si tratta di manager di società italiane quotate e non quotate, di startup e scaleup e di divisioni italiane di gruppi internazionali . Nel novero: Gianmario Tondato Da Ruos (Autogrill), Elena Goitini (BNP Paribas), Mirja Cartia d'Asero (Gruppo 24 Ore), Parzani Claudia (LinkLaters), Cristiana Scelza (Prysmian Russia), Stefano Venier (Snam), Corrado Passera (Illimity), Gianpaolo Grossi (Starbucks), Laura Cioli (Sirti), Barbara Poggiali (Fondo Italiano per l'Investimento), Barbara Cominelli (JLL), Riccarda Zezza (Lifeed), Nicola Lanzetta (Enel Italia Spa), Eugenio Sidoli (Max Mara), Veronica Diquattro (former Dazn), Paola Corna Pellegrini (Allianz Partners), Maximo Ibarra (Engineering Ingegneria Informatica), Simone Del Guerra (Unicredit Factoring), Monica Poggio (Bayer), Benedetto Levi (Iliad), Agostino Santoni (Cisco Sud Europa), Enrico Vita (Amplifon), Pasquale Frega (Novartis), Mauro Macchi (Accenture), Luca Palermo (Fiera Milano), Alexia Giugni (DWS), Gianluca Corti (Wind Tre), Andrea Duilio (SKY), Giovanni Ferigo (Inwit), Paolo Merli (Erg), Christophe Rabatel (Carrefour), Quang Ngo Dinh (Olivetti), Francesca Mariotti (Confindustria), Davide Dattoli (Talent Garden), Walter Ruffinoni (NTT Data), Stefania Siani (Service Plan), Gianluca Bufo (Iren), Massimo Lapucci (Fondazione CRT), Cristiano Venturini (iGuzzini),), Manfredi Catella (Coimasrg), Emiliano Rantucci (Avanade), Giacomo Trovato (Air B&B), Roberto Perazzini (Deutsche Bank), Paolo Bottelli (Kryalos), Fabio Carsenzuola (Europe Assistance), Andrea Mignanelli (Cerved), Fabio Pompei (Deloitte), Federico LeProux (TeamSystem), Aldo Mazzocco (Generali RE), Roberta Palazzetti (BAT), Elena David (Former Una Hotel), Andrea Malacrida (Adecco), Mario Sturion (Jensen), Claudio Campanini (Kearney), Riccardo Serrini (Prelios), Fabio Pompei (Deloitte), Valerio De Molli (Ambrosetti), Riccardo Cavanna (Cavanna SpA), Stefano Venturi (Cefriel), Valeria Sandei (AlmaWave), Claudia Melzi (Tasca D'almerita), Tiziana Iazzetta (MiAmo), Andrea Cinelli (FoolFarm), Andrea Agostini (Arborea), Federico Corradini (X Channel), Chiara Burberi (Redooc), Massimo Fubini (Contact Lab), Fabio Vaccaronno (Multidiversity), Angela Cossellu (Eur SpA), Claudio Ghiringhelli (Emirates), Mirella Cerutti (SAS), Tommaso Borioli (Superstudio), Adrio De Carolis (SWG), Giorgina Gallo (Former L'Oreal&Board Member), Francesca Gabrielli (Assist), Raffaele Gigantino (Vmware), Davide Passero (Alleanza Assicurazioni), Mario Paterlini (Sapio), Carlo Azzola (Colt), Ezio Lattanzio (Lattanzio Kibs), Stefania Pompili (SopraSteria), Milena Origgi (InBornVoice), Rosario Sica (Open Knowledge), Monica Regazzi (HomePal), Emanuela Recchi (ULI), Davide Albertini Petroni (Risanamento SpA), Jacopo Palermo (Costim), Alessandro Bogliolo (former Tiffany&Board Director), Niccolo' Calabresi (Heidrick), Tiziana Mele (Lundbeck), Ernesto Albanese (CampusX), Andrea Falleni (Capagemini), Paolo Salvaderi (Radio Mediaset), Massimiliano Bianco (Art-er), Laura Rocchitelli (Rold), Barbara Mariani (Intercept), Monica Regazzi (HomePal), Ignazio Rocco (Credimi), Federico Sargenti (Everli), Marco Magnocavallo (Tannico), Laura Bianchi (Keiron Advisory), Alexei Dal Pastro (Covivio), Simona Scarpaleggia (former ceo&board director), Elena Dominique Midolo (ClioMakeUp), Andrea Cipolloni (Autogrill Italia e Europa), Mariangela Marseglia (Amazon Italia e Spagna), Dario Baroni (McDonald's), Duccio Vitali (Alkemy), Elisa Pagliarani (Glovo), Lorenzo Cappannari (AnotheReality), Michel Cohen (Dental Pro).