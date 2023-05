Giro d’Italia, al belga Evenepoel la prima maglia rosa. Secondo Ganna a 22 secondi

Una differenza notevole, certo non prevista, visto che lo stesso Roglic non è un pivello a cronometro. È un segnale pesante, quello che ha lanciato Eveneopel. In una sfida di pugilato è come mandare l'avversario al tappeto al primo round.

Roglic certo si è rialzato, ha ancora 20 tappe per rovesciare questa falsa partenza, però psicologicamente questi 43 secondi possono diventare punti pesantissimi. Si vedrà presto, magari nelle prime frazioni in salita come quella del Lago Laceno (martedì 9 maggio) e poi sul Gran Sasso d'Italia (venerdì 12 maggio).

Lo sloveno ha pagato soprattutto nella prima parte del percorso, quella pianeggiante. Nella seconda, dove c'era anche un tratto in salita, ha limitato i danni.

Allibito, quasi senza parole, anche il nostro Filippo Ganna, molto atteso ma arrivato secondo con un ritardo di 22 secondi.

«Che cosa devo dire? E' stato più bravo Evenepoel. Non c'è molto altro da aggiungere. Io ho dato il massimo, lui qualcosa più di me. Non ho nulla da rimproverarmi, Remco è andato meglio Rivincite? Vedrò strada facendo».