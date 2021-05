Giro d’Italia: Bernal stacca tutti, affonda il giovane Evenepoel

In un vortice di polvere succede di tutto. Ma il momento critico per Evenepoel è a una ventina di chilometri da Montalcino, negli ultimi due sterrati, dove sotto la spinta di Gianni Moscon, il belga va definitivamente in crisi scagliando via in un impeto di rabbia gli auricolari con cui dall'ammiraglia della Deceuninck lo esortavano a non mollare.

Ma il belga non è stato l'unico ad andare in crisi. Negli ultimi cinque chilometri si staccano anche Vincenzo Nibali e purtroppo anche Giulio Ciccone che, alla fine, perderà 1 minuto e 47”. Un brutto colpo per l'abruzzese che in classifica generale ora scende all'ottava posizione dietro Evenepoel. Finora Ciccone, assistito da Nibali, era riuscito a contenere i danni in attesa delle grandi salite dell'ultima settimana. Adesso le cose si complicano, anche se è presto per bocciarlo definitivamente.

Yates contiene i danni

Chi contiene i danni è invece Simon Yates che alla fine dei conti perde solo 26 secondi conservando il quinto posto a 1 minuto e 22” da Bernal. Il britannico, memore del Giro 2019, quando dopo aver portato a lungo la maglia rosa è crollato nel finale, adesso gioca a nascondino. Fa il sornione. Comunque è da tener d'occhio. Bernal, sempre più in palla, getta acqua sul fuoco. «La strada per vincere è ancora molto lunga. Bisogna tenere i piedi per terra e rimanere sempre concentrati». Tutto vero, comunque il colombiano può contare sul supporto di una squadra - la Ineos - che è una vera corazzata, sempre sul pezzo e sempre pronta a colpire gli avversari appena li vede al gancio. Bernal fa bene a schermirsi, però il suo potere si consolida. Non siamo ancora a un uomo solo al comando, ma poco ci manca. Vedremo. È bastata una tappa, mossa come un prosecco (più che un rosso di Montalcino) a rovesciare tanti giudizi. Era un giro aperto, con un governo ballerino, adesso siamo pronti per una lunga presidenza. È proprio il Giro d'Italia.