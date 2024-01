Giro d’Italia per le scuole a lezione di sostenibilità

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per fare un tavolo ci vuole il legno. Per il cambiamento climatico, invece, ci vogliono cattedrali. “Cattedrali di idee” per la costruzione di una consapevolezza condivisa (la definizione è di Eugenio Garin) e “cattedrali maestose di tempo”, afferma oggi Anthony Leiserowitz, direttore del Programma sulla Comunicazione sul Cambiamento Climatico all’Università di Yale. Cattedrali perché la lotta al cambiamento climatico è una questione più che enorme, è maestosa, ed è paragonabile soltanto a qualcosa che, una volta intrapreso, coinvolgerà generazioni. E della quale chi c’è oggi potrà solo immaginare il “finale di composizione”. Proprio come per la costruzione di una cattedrale, dove il tagliapietre creava le fondamenta e poteva ragionevolmente aspettarsi che suo pronipote avrebbe messo mano agli ultimi tocchi alla guglia più di un secolo dopo. Così noi, chiamati all’umile e al tempo stesso emozionante gesto della posa della prima pietra, non vedremo la realizzazione e il finale di progetto. È l’ingrato compito di chi opera oggi nell’ambito della sostenibilità. Essere come i lavoratori e professionisti qualificati che posarono la prima pietra del Duomo di Milano. Creare le basi affinché si possa compiere la “sinfonia di pietra”.

E cosa significa porre le basi oggi, in tema di cambiamento climatico? Innanzitutto, superare la frustrazione che deriva ogni giorno dai dati. Quest’anno è stato l’anno più caldo di sempre, e ci sono diversi indicatori che ci raccontano come la questione si stia facendo sempre più seria.

E poi, muoversi. Costruire, come auspicava qualche anno fa il Presidente della Repubblica nel suo discorso di fine anno.

Ci vorranno decenni, forse secoli. Ma l’idea è costruire il cambiamento come fosse una cattedrale, come fosse il progetto di più vite intrecciate tra loro. Costruire un progetto che metta in connessione generazioni che operano nella stessa direzione, imparare questo nuovo mestiere della sostenibilità e una volta imparato, insegnarlo affinché non si perda l’artigianalità del sapere. E affinché non venga stressata la polarizzazione del dibattito tra giovani e anziani, ma si crei un fil rouge che permetta di andare tutti nella stessa direzione. Una direzione di comunità, quella stessa direzione indicata nella Costituzione con la parola future generazioni, per la prima volta introdotta nel 2022 (articoli 9 e 41) insieme alla tutela dell’ambiente. Come se non ci fosse un noi e un loro, ma una comunità che costruisce oggi le fondamenta perché la stessa comunità continui a costruire in futuro. Con questo spirito - partendo dalle basi della cattedrale - che La Svolta, Tim ed Erg inaugurano il prossimo anno un percorso all’interno delle scuole. Un viaggio da gennaio a giugno nelle periferie più che nei grandi centri (Foggia, Benevento, Catanzaro, Cagliari, Ascoli Piceno, Arezzo, Modena, Venezia, Catania, Genova) per discutere, grazie alla voce di chi ha contribuito a scrivere gli articoli della Costituzione, Andrea Ferrazzi, di questo passaggio storico e comprendere le perplessità, le difficoltà e anche le ansie, dei ragazzi delle scuole superiori. Questa estate abbiamo fatto una prima tappa presso l’istituto tecnico Giorgi Woolf di Roma, nel Prenestino, e parlando ai ragazzi abbiamo scoperto le loro incertezze e le loro paure, riguardo al clima. Sappiamo che hanno paura dei cambiamenti in atto, e abbiamo capito, grazie ai loro interventi e anche ad una recente interazione con diverse classi collegate, che la questione, rispetto alla lotta per il cambiamento climatico, è molto “economica”.

Se da una parte la questione ambiente viene rubricata come qualcosa legata allo spreco, e alla corretta gestione dei rifiuti, e della valorizzazione dell’economia circolare, dall’altra il fatto che la transizione climatica costi alle famiglie migliaia di euro per l’isolamento termico delle case così come la sostituzione della vecchia auto con quella elettrica o ibrida, e ancora. Il motorino o la moto più che la “macchinetta” per sedicenni, e come entrare all’interno della città senza “pagare pegno”, poter uscire dalle periferie per godere del centro senza che tutto diventi una tassa. Senza che tutto si allontani, invece che si avvicini.