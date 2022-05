Giro d’Italia, sulla Marmolada finalmente arriva il botto

Lo sblocco a due chilometri e mezzo dall’arrivo

E Invece no. Il lungo ed estenuante braccio di ferro, durato tre settimane, si è sbloccato a 2,5 km dal traguardo quando Hindley, con un affondo micidiale, ha preso il largo portandosi dietro Karapaz che per un po’, con le unghie e coi denti, è riuscito a non farsi staccare. Ma poi nell'ultima rampa di Malga Ciapela, l’australiano, 26 anni, ha dato un’altra sgommata troppo potente per l’ecuadoriano. E come se si fosse squarciato un velo che ha fatto emergere la verità. Hindley leggero come una piuma, è andato verso il traguardo, l’ex maglia rosa, sempre più caracollante, ha perso secondi su secondi.

Un minuto e 25 secondi di vantaggio

Prima della partenza, la maglia rosa aveva un piccolo tesoretto di 3 secondi. Ora la storia del Giro è completamente cambiata: l’australiano di Perth è il nuovo leader con un minuto e 25 secondi di vantaggio sul povero Carapaz, arrivato al traguardo sgonfio come un palloncino bucato.

Lo sconfitto sa d’aver perso la maglia rosa, ma soprattuto sa che nell’ultima cronometro (Verona-Verona, 17,4 km) non c’è più nulla da fare. Sia perché è una distanza troppo breve per riuscire a ribaltare la classifica, sia perché tra i due, quella più pimpante è sicuramente Hindley, già arrivato a un soffio dal successo al Giro del 2020.

Questa volta, però, non c’è trippa. Quasi un minuto e mezzo è un’ottima assicurazione sulla maglia rosa. Poi Carapaz, nel finale, è stato staccato anche da Landa, che ora in classifica è terzo a un minuto e 51” dalla maglia rosa.

Quarto posto per Nibali a oltre 7 minuti. Il siciliano ha tenuto botta con dignità cercando sempre di onorare il suo ultimo Giro. La vittoria di Alessandro Covi - quarto successo di tappa italiano dopo quelli di Dainese, Oldani e Ciccone, è di buon auspicio per il futuro. Un bel passaggio di testimone tra due generazioni. Per ora è solo una speranza, ma il ragazzo si farà. Non si vince sulla Marmolada se non si ha la stoffa del campione.