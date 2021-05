Giro d’Italia: nuova impresa di Super Ganna, sua la prima maglia rosa

3' di lettura

Come prima, più di prima. Sono bastati 8 minuti e 47 secondi, il tempo di un veloce aperitivo sotto i portici, per ricordarci che Filippo Ganna, campione del mondo a cronometro e prima maglia rosa di questo 104° Giro d'Italia, è un extraterrestre arrivato da qualche galassia lontana dove le biciclette sfrecciano alla velocità del lampo.

Media oraria straordinaria



Qui a Torino, negli 8,6km che dividono Piazza Castello dalla Chiesa della Gran Madre, passando sotto la Mole e sfiorando il Po, Super Ganna è passato come una folata di vento mettendo in fila tutti gli avversari alla media di 58,748 km/h. Una media straordinaria per un percorso così breve e tecnicamente non semplicissimo. Il campione del mondo, che come l'anno scorso a Palermo ha vinto la crono inaugurale, anche in curva non ha mai smesso di pedalare. «Sì, ho un po’ rischiato» ammette Ganna subito dopo la sua prova. «Ho preferito forzare un po’, perchè venivo da un periodo non troppo brillante. Diciamo che ho vinto soprattutto con la testa. Ci tenevo a non deludere chi mi vuol bene. Ho sentito tanto tifo attorno a me. Spero davvero che questo Giro d'Italia sia il Giro della ripartenza».

Loading...

Dietro a Ganna exploit di Affini

Grande impresa, quella di Ganna che, a soli 24 anni, ha conquistato quattro cronometro consecutive in due Giri d'Italia. Una impresa che lo rilancia ulteriormente nel Pantheon degli specialisti contro il tempo. E che lo proietta tra i candidati al successo anche per le prossime Olimpiadi di Tokyo. Dietro a Ganna, nato a Verbania e professionista dal 2017, ha favorevolmente colpito anche l'exploit di Edoardo Affini, 24enne mantovano della Jumbo-Visma. Affini ha realizzato il secondo miglior tempo, con appena 10” di ritardo dalla maglia rosa. Un risultato non scontato che arricchisce il bottino tricolore. Terzo miglior tempo quello di Tobias Foss, giovane norvegese che corre nella stessa formazione di Affini.

Almeida e Evenepoel primi tra i big

Tra gli uomini di classifica, quello che è andato meglio è stato il portoghese Joao Almeida che ha chiuso al 4° posto a 17 secondi da Ganna. Almeida, che nel Giro 2020 ha portato per 15 giorni la maglia rosa, ha preceduto di due secondi Remco Evenepoel, il nuovo astro nascente belga rimasto quasi 9 mesi senza correre per una grave caduta allo scorso Giro di Lombardia. Tenuto conto che il Giro è la sua prima corsa dopo l'infortunio, Evenepoel ha disputato un'ottima cronometro che, in prospettiva, lo pone di nuovo tra i favoriti.

Gli altri big sono andati senza infamia e senza lode. Una quarantina di secondi di ritardo per Simon Yates ed Egan Bernal, mentre Vincenzo Nibali, reduce da una frattura al polso destro, molto atteso a questa prova, ha perso solo una decina di secondi in più rispetto agli altri favoriti. Nel complesso è andato bene. Con qualche piccola incertezza nelle curve, ma dimostrando di poter competere con i migliori.