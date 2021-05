Giro d’Italia, penultima tappa a Damiano Caruso, la rivincita del Gregario. Per Bernal è quasi fatta

Già, Bernal incrocia le dita. Però, realisticamente, la maglia rosa può cominciare a piegarla e metterla in valigia. Anche perchè l'unico che più portargliela via è Damiano Caruso, bravo a cronometro ma non superiore al colombiano. Quanto al terzo uomo, il britannico Yates, questa volta paga dazio arrivando sesto con una cinquantina di secondi di ritardo dal vincitore.

Domani l’ultima tappa

In sostanza, in prospettiva dell'ultima cronometro (Senato-Milano, 30,3 km) che chiude la corsa rosa, si possono dire due cose:

1) che salvo straordinari ribaltoni, Bernal ha ormai il Giro in tasca. Pur non essendo un cronoman, il colombiano con la lancette se la cava bene. E avendo un gruzzolo di due minuti può perfino permettersi di non rischiare troppo.

2) Anche per Caruso il secondo posto ormai dovrebbe essere in cassaforte. Su Yates ha un discreto margine (minuto e 23”). Tra i due quello più favorito è proprio il ragusano. Decisamente più forte a cronometro. In più, mentre il britannico sembra ormai in riserva, Caruso può partire sulle ali dell'entusiasmo. Una impresa come questa, detto senza malizia, è il miglior doping che esista. «Adesso non ci penso - spiega Caruso -. Mi dispiace quando penso a che cosa avremmo potuto fare se la mia squadra non fosse stata decimata dagli incidenti»

L’aiuto di Pello Bilbao

Caruso è fatto così: anche nei momenti di gloria, da buon luogotenente, pensa ai destini della sua squadra, la Barahin Victorius, che era partita con Mikel Landa come capitano, poi ritiratosi per un brutto incidente. In realtà, questo cambio di scena, gli ha permesso di cambiare ruolo con una promozione naturale che gli ha fatto scoprire di avere la testa, oltre che le gambe, per correre da capitano. È la rivincita del gregario, anzi dell’uomo. E lo dimostra come, in questo gran finale, ha saputo infilarsi nella fuga giusta. Un grande aiuto poi gliel'ha dato Pello Bilbao, spagnolo dal cuore generoso che l'ha scortato fino a circa 6 chilometri dal traguardo. In segno di riconoscenza, Caruso, quando il compagno si è sfilato, gli ha dato una tenerissima pacca sulla spalla. Come a dire: grazie amico, so quanto sei stato bravo e prezioso. E te lo dice uno che ha sempre fatto il gregario di mestiere.