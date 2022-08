Giro d’Italia per scoprire le «città del miele»

Belforte all'Isauro (Pesaro) 8-9 ottobre

La “Festa del miele” di Belforte, dedicata al miele e ai prodotti autunnali, è un modo per riscoprire i profumi e i sapori dei piatti preparati in famiglia, dalle nonne. Si servono dolci, marmellate e pane con miele tipico del territorio, come quello di millefiori, l'acacia, il castagno, le melate di bosco, biscotti all'anice, il bostrengo (tipico dolce marchigiano rustico), torte fatte in casa, funghi e tartufo. Non mancano i balli popolari.

Limana (Belluno) 22-23 ottobre

Uno degli eventi più attesi dell'autunno bellunese è la “Festa del miele e dell'agricoltura”, dove il primo “balcone sulle Dolomiti” ospita, da oltre dieci anni, questa festa del miele nel centro della cittadina: bancarelle con i prodotti locali tra cui il miele, la propoli e la lavorazione della cera, accolgono i visitatori. In programma anche convegni e appuntamenti enogastronomici per meglio apprezzare le eccellenze del territorio. Tra le tipologie di mieli, rododendro, castagno, tiglio, acacia e tarassaco.

Châtillon (Aosta) 29-30 ottobre

Il paese valdostano diventa capitale del miele l'ultimo fine settimana di ottobre, quando la via centrale si riempie di bancarelle che offrono miele, dolciumi e altre prelibatezze, tra cui interessanti abbinamenti del miele con i prodotti tipici regionali. L'evento prevede anche la premiazione dei vincitori del concorso regionale per i mieli valdostani, che vede in gara miele millefiori chiaro e scuro, di rododendro, di tiglio, di tarassaco e di castagno.

Foligno (Perugia) 5-6 novembre

“Mieleinumbria”, mostra mercato del miele e dei prodotti dell'alveare tra le più importanti in Italia, giunta alla 24a edizione e che si svolge nella suggestiva cornice di Palazzo Trinci, chiude il calendario degli appuntamenti annuali de Le Città del Miele. In programma anche degustazioni guidate, show cooking, convegni sull'apicoltura, laboratori per i bambini per imparare a fare le candele in cera e conoscere meglio il mondo delle api. Acacia, millefiori e castagno i mieli più diffusi in regione.

Le Città del Miele è la rete dei territori che danno origine e identità ai mieli italiani. Fin dalla sua nascita, nel 2001, collabora, a livello regionale e provinciale con il mondo dell’apicoltura sviluppando un'agenda nazionale di eventi promossi e sostenuti dalle Città associate. Un impegno che, nell'arco di vent'anni, è stato fondamentale per la conoscenza dei mieli e che ha consentito a più di 5 milioni e mezzo di consumatori di conoscere, degustare e scoprire la qualità e la diversità dei numerosi e diversi mieli italiani. Ulteriori informazioni sul sito: www.cittadelmiele.it