Giro d’Italia, sfida tra Roglic ed Evenepoel ma la prima rosa la vuole cogliere Ganna

Sulla carta il belga è il favorito. Anche la giovane età è dalla sua. Gli manca un pizzico di esperienza, quella che invece ha in abbondanza Primoz Roglic, anche lui molto dotato a cronometro, già vincitore di tre Vuelta, secondo al Tour 2020 e terzo al Giro 2019.

Il Covid ha colpito ancora

Sarà un duello emozionante. Lo sloveno sicuramente conosce meglio le strade del Giro ma non è più un ragazzino. Trentatré anni possono farsi sentire sia nel bene sia nel male. Un altro limite di Roglic potrebbe essere la squadra, la Jumbo-Visma, colpita duramente dal Covid: dopo Robert Gesink e Tobias Foss, anche Jos Van Emden non sarà al via, pure lui contagiato dal virus che, lo ricordiamo, ha costretto al forfait anche il nostro Giulio Ciccone. «Sì, la situazione della squadra è un gran casino», ha commentato Roglic, con il suo solito basso profilo, così diverso dalle solide certezze del rivale. «Ho fiducia nei miei compagni presenti. Il mio modo di stare in corsa mi rende comunque abbastanza autonomo dall'aiuto della squadra. Sto bene, gli anni non mi pesano. Sono come il buon vino, invecchiando miglioro», ha concluso lo sloveno.

La Soudal-Quick Step, la squadra di Evenepoel, si presenta invece come una delle più agguerrite, avendo selezionato corridori esperti tra scalatori e passisti, ma senza velocisti per meglio concentrarsi sul capitano. La formazione belga non schiererà quindi né l’olandese Fabio Jakobsen né il belga Tim Merlier, che pure sarebbero stati fra i migliori sprinter in gruppo.

Ganna in mezzo al guado

L'altro squadrone, l'Ineos di Ganna, per la maglia rosa punta invece su Tao Geoghegan Hart (che un Giro lo ha già vinto) e Geraint Thomas, il pistard britannico maglia gialla al Tour 2018 e con 36 primavere alle spalle. Nella Ineos, quindi, Ganna ha un ruolo abbastanza delimitato di cacciatore di tappe oltre che di specialista a cronometro. Si vedrà strada facendo. Sulla carta è tutto facile poi la realtà è un'altra. E dipende da un mucchio di variabili, come il meteo, la salute, le crisi, l'aiuto della squadra. L'ultima settimana, con queste montagne, è sempre una incognita, tanto più per corridori come Evenepoel e Roglic, il cui punto debole potrebbe essere la resistenza alla fatica prolungata.

Tra gli altri favoriti merita una citazione il lusitano Joao Almeida sempre vicino al podio nelle ultime edizioni. Gli Italiani? Facciamo il tifo per Ganna, sperando che ogni tanto si emancipi dal ruolo di generoso gregario. Vincenzo Nibali ormai è un solo un bel ricordo, farà l'ambasciatore del Giro ricordandoci come era bravo a fare da parafulmine a un movimento - il ciclismo italiano - sempre più in picchiata nei risultati e nella promozione di nuovi talenti. Assente l'eterna promessa Giulio Ciccone, non ci resta che sperare in Damiano Caruso, secondo nell'edizione 2021. Al nostro movimento, mai così in crisi, servono urgentemente miracoli. Con tutto il rispetto, siamo ancora rappresentati da Domenico Pozzovivo, decano del Giro con 40 anni e 159 giorni. Il lucano è alla sua 17esima partecipazione. Se arriva a 18 supera anche Miro Panizza. Ma qui, più che nell'amarcord, siamo nella fantascienza.