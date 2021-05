Giro d’Italia: a Yates l’Alpe di Mera, ma per Bernal Milano è più vicina

Vantaggio rassicurante

Insomma, la maglia rosa vede il suo prossimo futuro un po' più rosa. L'impressione è che il peggio sia passato. Il vantaggio di Bernal (quasi tre minuti) è consistente. In più può contare su una squadra formidabile. Che in pratica lo porta come se fosse in treno fino alle rampe più selettive dove poi se la deve vedere con il suo rivale. Per Yates, che invece gode di pochi aiuti, tutto è più complicato. Diciamo che se la deve sfangare da solo.

Un altro elemento a favore di Bernal è il meteo. Yates è come una pila che si carica con il sole. Con il maltempo, però, va più facilmente in crisi. E per quest'ultima tappa (Verbania-Valle Spluga, Alpe di Motta, 167 km) le previsioni meteo non sono rassicuranti. Ecco perchè Bernal, pur avendo perso più di 30 secondi, tutto sommato è soddisfatto. Vede la luce in fondo al tunnel ben sapendo che nell'ultima crono, quello meno favorito è proprio Yates. Che infatti esulta ma fino a un certo punto: «Questa volta ho mirato al successo di tappa. Non sono riuscito a fare una grande differenza. Ho vinto ma il gap resta ancora. Comunque, farò il possibile per non lasciare nulla di intentato».

Dei tre pretendenti al podio, il meno tranquillo è Damiano Caruso. Pur essendo arrivato quarto al traguardo, il suo vantaggio in classifica sul britannico è sempre più esiguo, una ventina di secondi. E c'è ancora un arrivo in salito. Non sarà facile. «Ho fatto un piccolo errore», ammette Caruso. «Ho cercato di rispondere all'attacco di Yates, e ne ho risentito. Ma dovevo farlo per i miei tifosi. Spero nella cronometro di poter recuperare quello che ho perso in montagna».

Ai familiari delle vittime di Stresa i premi dei corridori

Siamo alle battute finali di un Giro che sembrava terreno di cacca di Bernal e poi, invece, è stato riaperto dagli attacchi di Yates. Ma l'impressione è che, per l'uomo di Zipaquirà, ormai Milano sia sempre più vicina. Ultima notazione: questa tappa doveva essere anche la giornata del ritorno al Mottarone. Ma per il rispetto della tragedia della funivia, è stata fatta una modifica del percorso. I corridori, in segno di solidarietà, hanno deciso di devolvere tutti i premi a Eitan, il bambino di cinque anni sopravvissuto alla tragedia, e a tutte le famiglie colpite. Un bel gesto. Che va ricordato.