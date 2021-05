Giro d’Italia: lo Zoncolan è di Fortunato. Bernal sempre più padrone, cede Nibali

Egan Bernal resta leader

A proposito dei big, l’arrivo dello Zoncolan ha confermato quanto già si sospettava: che Egan Bernal, almeno per il momento, è il leader indiscusso della corsa. Nel momento decisivo, quando cioè la pendenza è diventata quasi impossibile, il colombiano ha staccato tutti gli avversari di classifica.

L’unico a resistergli, almeno in parte, è stato Simon Yates, che infatti ha perso solo 11”. Per gli altri big invece i distacchi sono più pesanti. Mentre Ciccone e Caruso hanno lasciato una quarantina di secondi, il russo Vlasov, tra gli avversari più accreditati di Bernal, cede un minuto e dieci. Molto male anche per Remco Evenepoel che perde in classifica un altro minuto e mezzo. Per il fiammingo è un’altra tegola che si aggiunge a quella di Montalcino. Si sapeva che lo Zoncolan non era adatto alle sue caratteristiche. Però ore le cose per il belga si complicano ulteriormente.

Bernal, pur soddisfatto, non canta però vittoria: «È stato un test importante per tutti gli uomini di classifica. Sono contento di non aver avuto male alla schiena. Yates era fortissimo, questa salita gli andava a genio. Ho aspettato che partisse lui, e direi che ho fatto bene».

In effetti, l’unico avversario che sembra ancora in grado di contrastare Bernal è proprio Yates. Quando la strada si è impennata, è stato l’inglese a lanciare l’attacco obbligando Bernal a rispondergli. Nell’ultimo tratto però il colombiano, dando una ulteriore accelerata, ha staccato anche Yates arrivando quarto al traguardo.

La classifica

In classifica ora Yates è secondo a 1 minuto e 33”. Caruso è terzo (1’51”). Vlasov quarto a quasi due minuti. Giulio Ciccone è sceso al settimo posto con quasi tre minuti di ritardo. Ancora peggio per Evenepoel, ottavo a quasi quattro minuti dalla maglia rosa. Dovrà cambiare i suoi piani.