Giro di Lombardia, a Como il bis di Pogacar. Ganna stabilisce il nuovo record dell’ora

Tadej Pogacar ha bissato il successo dell’anno scorso, aggiudicandosi anche la 116/a edizione del Giro di Lombardia, una delle cinque gare monumento della stagione ciclistica, meglio conosciuta come la “classica delle foglie morte”, con partenza da Bergamo e arrivo a Como, dopo 253 chilometri. Lo sloveno si è imposto in uno sprint a due sullo spagnolo Enric Mar. Poco più indietro l’altro spagnolo Mikel Landa. L’ultima gara della stagione è stata anche la corsa di addio di Vincenzo Nibali e di Alejandro Valverde.

Pogacar è il sedicesimo corridore a vincere per due volte di fila il Giro di Lombardia. Ci sono riusciti campioni come Fausto Coppi, Gino Bartali, Eddy Merckx, Paolo Bettini.

La gara ha iniziato a fare vera selezione sul durissimo muro di Civiglio (4km al 10%) dove è partita la resa dei conti. A 19 chilometri dal traguardo , nel bel mezzo di una scalata, trainato da Davide Formolo, Pogacar spinge sui pedali. Alla sua ruota il solo Enric Mas, alle loro spalle soltanto Mikel Landa, mentre dietro faticano a reagire Sergio Higuita e Carlos Rodriguez. E anche gli altri big, tra cui Vincenzo Nibali, non ce la fanno. Al traguardo sul lungolago comasco volata a due. Mas resta dietro e a 250 metri dalla linea prova a sorprendere lo sloveno che cambia rapporto e con un rush finale poderoso tiene a distanza di una bicicletta lo spagnolo. Terzo Mikel Landa (Bahrain Victorious) mentre per la volatina per il quarto posto lo spagnolo Sergio Higuita (Bora Hansgrohe) supera il connazionale Carlos Rodriguez (Ineos). Nibali chiude al 24/mo posto.

Nella giornata ciclistica c’è tempo anche per un grande successo di Filippo Ganna, che sulla pista del Tissot Velodrome di Grenchen ha stabilito il nuovo record dell’ora con 56,792 chilometri. Il precedente primato, stabilito ad agosto, apparteneva al britannico Dan Bigham con 55,548 km.