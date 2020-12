Giro del mondo degli atelier dove acquistare antichità e modernariato

Lo showroom di The French House, a York.

THE FRENCH HOUSE, York

Da 25 anni Stephen Hazell e Kathryn Wakefield trasformano i viaggi nella loro casa in Francia in viaggi di acquisto. «Partecipiamo a vendite organizzate presso abitazioni private, aste e fiere locali», racconta Wakefield. «Gli abitanti del posto ci conoscono come la coppia inglese che compra pezzi di antiquariato». The French House è il posto ideale in cui gli interior designer del Regno Unito possono comprare il tavolo di campagna perfetto, uno specchio da camino di inizio Ottocento, in stile Luigi XV, o un letto imbottito del XIX secolo, in stile Marie Antoinette.

LUCA WORKSHOP, Firenze

Se un regista di Hollywood dovesse creare un set di un antiquario italiano, il risultato sarebbe il negozio di Luca Rafanelli. A sud dell'Arno e del Ponte alla Carraia, è il posto giusto per trovare cimeli italiani, come quadranti di orologi giganti, specchi decorati e vetrinette per parrucche della fine del XVII secolo. «Non mi concentro su un periodo specifico», spiega Rafanelli. «Ciò che conta è la patina originale. I miei pezzi di antiquariato finiscono in ville di campagna e loft di Manhattan».