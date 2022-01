Giro del mondo in libreria. Luoghi di culto in grandi città e piccoli centri

Ascolta la versione audio dell'articolo

ATLANTIS BOOKS, Santorini

«È cominciato tutto per scherzo», ricorda Craig Walzer dell'ormai iconica Atlantis Books, fondata nel 2004 insieme a cinque amici a Oia, sull'isola di Santorini. Walzer all'epoca era uno studente che, mentre visitava l'isola fuori stagione con alcuni amici, ventilò neanche tanto seriamente l'idea di aprire una libreria e riempirla con la letteratura che più amavano. Così, quello che è iniziato come un sogno – messo insieme usando come scaffali materiale di recupero trovato in spiaggia o dai rigattieri e libri dimenticati negli alberghi dai turisti – ora è una meta per veri bibliofili. Ospitato in un classico edificio in stile veneziano del XIX secolo, il negozio ha pareti bianche con dettagli blu e scaffali alti fino al soffitto, riempiti al massimo della loro capacità. È presente anche una cospicua sezione dedicata a libri sulla Grecia, tra cui diverse edizioni dell'Odissea rilegate in tessuto (22 euro) – «qui ha perfettamente senso», spiega Walzer.

http://www.atlantisbooks.org

Atlantis Books, a Santorini.

LA BIBLIOTECA DE BABEL, Maiorca

Gli appassionati di letteratura latinoamericana coglieranno di sicuro il riferimento al libro del 1941 di Jorge Luis Borges La biblioteca di Babele. Per il resto La Biblioteca de Babel non differisce molto dagli altri famosi bar di Palma de Maiorca. All'esterno i tavolini ospitano clienti che degustano un bicchiere di vino sullo sfondo della Basilica de San Miguel de Palma e, a prima vista, non si vede nemmeno un volume. Basta però fare qualche passo oltre i tavolini esterni e vi si aprirà davanti un tesoro di libri racchiuso fra travi di legno, scaffali curvi e bottiglie di vino posizionate in modo strategico.

http://www.labibliotecadebabel.es

BLACKWELL'S, Oxford

Fondata nel 1879, Blackwell's vende libri agli studenti e ai residenti di Oxford da quando fu inventata la prima lampadina. Disposta sui quattro piani di un imponente edificio del XVIII secolo sulla storica Broad Street, ha iniziato la sua attività con i testi accademici, che ha venduto praticamente a chiunque, da Margaret Thatcher a JRR Tolkien: Ulric van den Bogaerde, che gestisce il settore accademico, ricorda un episodio in cui, mentre era nel reparto dedicato ai viaggi, si ritrovò “improvvisamente circondato dagli uomini dei servizi segreti”, prima di accorgersi che Bill Clinton si aggirava per il negozio per rivivere i suoi giorni da studente di Oxford. Da tempo ormai la libreria è in grado di rispondere a esigenze letterarie di qualsiasi tipo, con una selezione sempre ben fornita di libri anche autografati durante le letture pubbliche organizzate dallo store, che ha ospitato personaggi come Vivienne Westwood, Margaret Atwood, ma anche Mikhail Gorbaciov, Muhammad Ali e David Attenborough.

http://www.blackwells.co.uk

Blackwell's a Oxford.

LIBRERIA DUJIANGYAN ZHONGSHUGE, Sichuan

Dujiangyan Zhongshuge ha debuttato nel 2020 nel sud-ovest della Cina come nuovissimo avamposto delle librerie cinesi e ultimo progetto dello studio X+Living. Gli architetti si sono ispirati al sistema di irrigazione di Dujiangyan, che risale al terzo secolo a.C. ed è Patrimonio Unesco. I tavoli a forma di barche, su cui sono esposti i libri, poggiano su un pavimento di piastrelle nero lucido. Queste e gli 80mila libri presenti sono le uniche linee dritte visibili negli oltre 900 metri quadrati della libreria. Il resto, descritto da molti come “surreale”, è costituito da rampe di scale e librerie curve, colonne rotonde e ingressi ad arco, il tutto amplificato dal soffitto a specchio.

Wuhou District, Chengdu, Sichuan, Cina.

La libreria Dujiangyan Zhongshuge, in Cina.

EL ATENEO GRAND SPLENDID, Buenos Aires

Si trova in un edificio del 1919, che fu un teatro e poi un cinema prima di essere convertito in libreria poco più di vent'anni fa. Forse El Ateneo Grand Splendid attira più bibliofili nel barrio di Recoleta per le sue decorazioni e la sua architettura che non per gli oltre 120mila testi in vendita, di cui la maggior parte in lingua spagnola. I suoi 2mila metri quadrati hanno mantenuto l'aspetto originale, con gli affreschi di Nazareno Orlandi che adornano il soffitto e le ricche cornici decorative. Sul palco, su cui si sono esibiti alcuni dei più rinomati ballerini di flamenco del Paese, ora è presente un bar dove gustare un caffè mentre si legge o si osserva la gente.

http://www.yenny-elateneo.com