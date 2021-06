Giro Quadro veste le bambine «Made in Italy»

2' di lettura

Una carriera parallela che le ha portate a lavorare in grandi studi di avvocati lontano da casa e poi le gravidanze che le hanno fatte incontrare. È il 2016 quando Dina Spagnuolo e Serena Pagano decidono di mettere in stand-by la toga e provare a realizzare il loro sogno imprenditoriale. Si incontrano in una vacanza in Puglia e da quelle chiacchierate nasce Giro Quadro, brand che è frutto dell’esperienza delle sue ideatrici e dalla voglia di individuare un settore nel quale ci fosse spazio per fare crescere una propria realtà imprenditoriale.

Entrambe rientrate nella città natale Avellino per la nascita dei rispettivi figli, hanno dato vita a una prima collezione per bambini. Il primo campionario era per bambine di età 2-12 anni e subito è stato messo in vendita in alcuni negozi plurimarca. Da lì la scelta di continuare e di crescere.

«All’inizio il nostro prodotto era composto da pochi capi dalle linee essenziali - dicono le due socie -. Capi semplici e versatili da abbinare in soluzioni differenti».

La produzione ogni anno sfiora quasi 12-15mila pezzi, in decisa crescita. Si tratta di una produzione completamente italiana realizzata presso una azienda che lavora nel settore da tanti anni e che produceva camiceria di alta sartoria napoletana. «Siamo molto attente alle rifiniture, ai dettagli delle cuciture» sottolineano.

Al momento è in produzione la collezione autunno/inverno 2021-2022, a breve sarà pronto il campionario per primavera-estate 2022.