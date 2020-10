Giro stravolto, i corridori dimezzano la tappa. Il direttore Vegni: una figuraccia Il presidente dell'Associazione corridori, Cristian Salvato, molto imbarazzato, in diretta tv dice che c'è stata una votazione su una chat dei corridori, molto preoccupati per le condizioni del tempo di Dario Ceccarelli

Non c'è pace in questo povero Giro d'Italia. Stretto tra maltempo e pandemia, tra ritiri e paure, nella terz'ultima tappa della corsa (Morbegno-Asti di 258 chilometri) esplode un nuovo colpo di scena - una sorta di ammutinamento dei corridori - che costringe l'organizzazione del Giro a dimezzare il percorso della frazione facendola partire da Abbiategrasso, riducendo così a 134 i chilometri effettivi da percorrere.

Una scena abbastanza surreale, con il pubblico disorientato e con gli stessi corridori, alcuni non convinti della ribellione, che dopo esser partiti da Morbegno (e aver percorso pedalando una decina di chilometri sotto l'acqua), si fanno portare nei bus fino alla nuova partenza della tappa, cioè ad Abbiategrasso. Tutti in pullman, insomma, come in gita.

«Corridori preoccupati per il freddo»

Motivo della ribellione? Anche questo non è chiaro. Ognuno racconta una versione diversa. Il presidente dell'Associazione corridori, Cristian Salvato, molto imbarazzato, in diretta tv dice che c'è stata una votazione su una chat (Telegram) dei corridori, molto preoccupati per le condizioni del tempo. «Faceva molto freddo e pioveva. Dopo una tappa come quella dello Stelvio le difese immunitarie si abbassano. Così su 18 rappresentati dei corridori, 16 hanno votato per accorciare il percorso. Erano preoccupati già dalla sera precedente per il fatto che erano arrivati molto tardi negli alberghi. Dicevano che dopo tre tappe in cui avevano fatto più 600 chilometri con 15mila chilometri di dislivello, era meglio accorciare la tappa. Poi alla partenza c'erano 11 gradi, troppo freddo per andare in bicicletta…».

Parole che non piacciono al direttore del Giro Mauro Vegni. Che replica: «Una figura incredibile davanti al mondo intero. Non ci sono scuse per giustificare quello che è accaduto. La gente che aspettava non ha capito nulla. Anche molti corridori non sapevano perchè non si partisse. Abbiamo fatto tanto per far arrivare alla fine questo Giro e adesso abbiamo vanificato tutto. Una vergogna ma qualcuno pagherà per questa figuraccia», tuona Vegni minacciando ritorsioni.

Direttori sportivi non informati

Tutto si complica. Intanto la ricostruzione è imprecisa. Molti direttori sportivi ribadiscono di averlo saputo solo a giochi fatti. «Eravamo ignari di tutto» precisa Alberto Volpi, direttore sportivo del team Bahrain. «Troppa confusione. Non si può decidere all'ultimo. Ne usciamo tutti male e anche la corsa viene falsata», precisa Volpi. Già, un conto è fare 258 chilometri, un altro farne la metà prima di una tappa decisiva come quella di sabato 24 ottobre al Sestriere.