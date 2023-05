Giro al via, lo spettacolo dell’Italia in 3.500 km di sfide dalle montagne ai Fori imperiali

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sabato 6 maggio scatta il Giro d’Italia 2023 con la cronometro da Fossacesia Marina in Abruzzo ad Ortona. Un appuntamento, quello con la Corsa Rosa, storico per il paese e per la televisione pubblica che ha presentato in una conferenza stampa il proprio impegno multimediale per seguire le tre settimane dell’evento sportivo. E soprattutto l’annunciato duello tra il campione del mondo Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) e Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

La geografia della corsa

La 106ma edizione del Giro d'Italia 2023 si snoderà lungo 21 tappe, per un totale di 3.489 km con 51.400 metri di dislivello. Saranno 17 le regioni attraversate fino alla tappa conclusiva di Roma. Le frazioni a cronometro sono 3 per un totale di 73,2 km contro il tempo, mentre sono 5 gli arrivi in salita.

Nel tracciato dopo la prima cronometro e la secoda tappa per velocisti ,si avranno frazioni con molti saliscendi dall’Abruzzo alla Puglia, con molti metri di dislivello e una salite di media difficoltà. Alla sesta tappa si partirà dal lungomare di Napoli, dove i corridori faranno ritorno dopo 162 km. La strada si dirigerà immediatamente verso la costiera amalfitana, circumnavigando il Vesuvio e raggiunta Amalfi, i corridori torneranno verso Napoli passando per Positano e la costiera. Primo arrivo in salita per la settima tappa Capua-Gran Sasso d’Italia.Campo Imperatore. Altre salite nella tappa successiva con tre salite. Ma le grandi ascese cominceranno dalla tappa numero 13 con partenza da Borgofranco d'Ivrea e arrivo a Crans Montana, con la scalata da 34 chilometri al Col du Grand Saint-Bernard e lo scollinamento a 2469 metri di altitudine, Cima Coppi di questa edizione. La tappa numero 15 invece che chiude la seconda settimana del Giro d'Italia andrà da Seregno a Bergamo, con 3600 metri di dislivello, con Selvino, Miragolo San Salvatore e il gran premio della montagna di Roncola Alta. Seguirà la frazione Sabbio Chiese-Monte Bondone che porterà i corridori Lombardia al Trentino, sulle rampe del Monte Bondone, dopo aver costeggiato il Lago di Garda.

La tappa più attesa in ogni caso è la numero 19, Longarone-Tre Cime di Lavaredo, 183 km con ben 5400 m di dislivello. Si percorrerano Passo Campolongo, Passo Valparola, Passo Giau e dopo Cortina d'Ampezzo il Passo Tre Croci, prima dell'ascesa finale alle Tre Cime di Lavaredo, a 10 anni dall'ultima volta. Tappa durissima a cui seguirà la cronometro Tarvisio-Monte Lussari, cronometro individuale da 18,6 km con la brutale salita del Monte Lussari al 12,1% di pendenza media. e punte al 22%.

Passerella finale il 28 maggio nella Capitale, dall’EUR a Ostia per poi tornare verso il centro tra Castel Sant'Angelo, Piazzale Flaminio, Piazza del Colosseo e Via dei Fori Imperiali.