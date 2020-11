Giro di vite cinese sulle dirette streaming Restrizioni immediate su accesso e limiti di spesa dei minori decise dall’Amministrazione della Radio e Televisione di Pechino di Rita Fatiguso

Rita Fatiguso

La decisione, in otto punti, molto dolorosa per il fatturato dell’industria del livestreaming, è immediatamente operativa. Le piattaforme cinesi dovranno limitare l’importo che gli utenti possono spendere per seguire i loro artisti preferiti nelle dirette streaming. Si tratta di un pacchetto di norme che impedisce anche ai minori e a coloro che non si sono sottoposti alla regola della “registrazione del nome reale” di spendere soldi sulle piattaforme.

Lo ha deciso l’Amministrazione statale della Radio e della Televisione per impedire agli utenti minorenni di spendere troppi soldi nelle dirette streaming.



La rinuncia agli incassi

Una decisione dolorosa dal punto di vista economico, dal momento che la pandemìa e le restrizioni ai viaggi hanno aumentato la platea degli utenti e degli incassi dei livestreamers.