Gita al faro di Punta Spadillo

Il faro di Punta Spadillo di per sé non ha un'altezza ragguardevole: appena 11 metri, però si trova circondato da una delle ultime colate eruttive, come se si trovasse al centro di una scenografia di carta pesta. Davanti a sé vanta un interessante Museo vulcanologico, mentre alle spalle attraverso una mulattiera militare si scende in una baia appuntita ed emozionante. Si può prendere, al fianco della lanterna, il sentiero che conduce a Punta Cottone dove, dopo avere compiuto discese arzigogolate per bagnarsi in altre cale vertiginose, si è attesi da una pozza di acqua rinfrescante.

7/11 9/11 Menu