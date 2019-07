Giù Atlantia, sale rischio revoca concessioni dopo rapporto MIT di Andrea Fontana

Atlantia scivola di oltre il 3% in Borsa dopo le dichiarazioni del ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, sul rapporto dei tecnici del Ministero sulla manutenzione del Ponte Morandi. «Venerdì sera è arrivato il parere degli esperti in supporto al Mit. Da quello che emerge, possiamo iniziare a dire che c'è stata una grave inadempienza» ha dichiarato nel week end il ministro.

Ministro Toninelli: «Decisioni su revoca nei prossimi giorni»

Sulla possibile revoca delle concessioni autostradali ad Aspi, controllata da Atlantia, il ministro ha aggiunto che «le decisioni saranno prese nei prossimi giorni o nelle prossime settimane. Non succederà ma più che se qualcuno gestisce la cosa pubblica e sbaglia poi non viene fatta giustizia». Secondo ricostruzioni di stampa, il rapporto della commissione sottolinea comunque che alcune clausole della convenzione prevedono risarcimenti per risoluzione anticipata e non si può escludere che Aspi lo ottenga. Sempre sul tema della revoca delle concessioni, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, ha inoltre aggiunto: «C'è una procedura penale in corso ed è in corso anche quella amministrativa per inadempimento contrattuale: quando saranno terminate con gli esiti che saranno resi pubblici si dovrà rispettare quella decisione. Prendere decisioni prima non ha molto senso, si tratta di aspettare qualche giorno»

Autostrade: no gravi inadempimenti, con revoca obbligo indennizzo

Autostrade per l'Italia dichiara, in una nota, di non aver ricevuto alcuna comunicazione in relazione al procedimento in corso e di aver appreso solo da notizie di stampa dell'esistenza e dei contenuti della relazione della Commissione ministeriale insediata presso il Mit. Da tali anticipazioni, prosegue la nota, «non sembrerebbe emergere alcun grave inadempimento agli obblighi di manutenzione ai sensi del contratto di concessione. Peraltro, la presunta violazione dell'obbligo di custodia, di cui all'art. 1177 del codice civile, costituirebbe un addebito erroneo ed inapplicabile al caso di specie, trattandosi di una infrastruttura che sara' restituita allo Stato al termine della concessione, per effetto della sua ricostruzione affidata dal Commissario per Genova ed interamente finanziata da Aspi». Al fine di ristabilire un corretto quadro informativo -

afferma nella nota Autostrade per l'Italia - i termini della Convenzione «prevedono, nella denegata ipotesi di revoca, il pagamento di un cosiddetto indennizzo che corrisponde al giusto valore della concessione, secondo i criteri contrattualmente previsti. La sussistenza di tale obbligo di indennizzo, come riportato dalla stampa, è confermata anche dalla stessa relazione della Commissione».

Gli analisti: Scontro con ministero crea incertezza sul titolo

L`avvio della procedura di revoca "sarebbe negativo", aumentando l`incertezza sul titolo, è il commento di Equita Sim. Si sta profilando uno scenario del caso Autostrade che rende più probabile una «lunga battaglia legale», aggiunge Banca Akros, sottolineando che questa è una cattiva notizia per il titolo Atlantia.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)