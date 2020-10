Giù il dollaro, su gli Emergenti: quali prospettive per le Borse in settimana Wall Street ed Europa in frenata: i livelli tecnici da monitorare su S&P 500, Ftse Mib e oro di Andrea Gennai

(Reuters)

Nell’ultima settimana tra le Borse internazionali hanno festeggiato soprattutto i mercati Emergenti grazie al dollaro debole. L’indice Msci Emerging ha guadagnato oltre l’1%. Bene sono andati Brasile, India e Hong Kong. In rosso il bilancio per l’Europa e gli States. La performance più pesante è per il Dax (-2% circa). Il fattore pandemia si fa sentire sui listini soprattutto europei anche se fino a questo momento gli indici hanno tenuto i principali supporti. La volatilità resta tutto sommato contenuta...