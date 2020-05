Giù Exor e Fca in Borsa, niente cedola dal Lingotto

(REUTERS)

Anche la promessa sposa Psa cancella il dividendo, intanto va avanti "positivamente" il processo di fusione

Segno meno per Exor e Fca a Piazza Affari dopo lo stop al dividendo sull'esercizio 2019 a causa dell'emergenza Covid-19. Dopo lo stop alla vendita di PartnerRe per 9 miliardi di dollari (contro un prezzo di acquisto di 6,7 miliardi di dollari e dividendi incassati per 660 milioni), Exor accusa anche il colpo del mancato dividendo della controllata Fca. Il gruppo automobilistico aveva annunciato una cedola complessiva di 1,1 miliardi di euro in distribuzione nel 2020.

A causa dell'emergenza Covid-19 ha prima rinviato la distribuzione e poi, ieri in tarda serata, ha comunicato la decisione di non procedere affatto. Stessa scelta per Psa, il gruppo francese che sta lavorando alla fusione con Fca: che le due società agissero di concerto sulla distribuzione del dividendo è previsto negli accordi per la fusione. Per gli analisti di Equita il dividendo ordinario è stato cancellato da Fca e Psa "come previsto", per "preservare una maggior flessibilità finanziaria in un periodo molto critico". Ad ogni modo, le due società hanno confermato che stanno lavorando al processo di fusione "positivamente" e che contano di chiudere l'operazione nei tempi previsti. Equita si aspetta anche che "la fusione venga finalizzata con lo scenario base che prevede il pagamento del dividendo straordinario di 5,5 miliardi di euro da parte di Fca".

