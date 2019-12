Giù export e margini: anche l’economia di Lodi rallenta Avanti adagio i ricavi 2018 (+3,4%) delle prime 200 aziende. Il 90% è in utile, anche se i margni in media si riducono. Bonomi: «Indebolimento preoccupante, serve una politica industriale a favore della crescita» di Luca Orlando

(© Giovanni Mereghetti)

Internazionalizzate, per lo più di medie dimensioni, con un fatturato totale di 6,9 miliardi di euro, appartenenti ai settori dell'industria, dei servizi e del commercio e dell'agricoltura. È la fotografia del tessuto produttivo del territorio lodigiano che emerge dalla seconda edizione di Top200, la ricerca realizzata dal Centro Studi Assolombarda in collaborazione con PwC e Banco BPM. L'analisi si basa sull'elaborazione dei bilanci 2018 di 200 imprese attive con sede legale o operativa nella provincia di Lodi.

Un territorio la cui produzione manifatturiera, nei primi 9 mesi del 2019, è cresciuta del +3,4%, mentre nel primo semestre dell'anno le esportazioni hanno accusato una flessione del -3,4%, dopo un 2018 che segnava un +18,8%.

Per analizzare le performance del 2018 in chiave dinamica rispetto all'anno precedente, è stato costruito un campione chiuso delle aziende presenti in classifica sia in questa edizione (bilanci 2018) sia nella scorsa edizione (bilanci 2017).

Nel confronto con il 2017, le aziende in classifica mostrano una crescita di fatturato complessivo del +3,4% nel 2018, mentre gli altri indicatori mostrano un arretramento: il reddito d'esercizio complessivo (somma algebrica di utili e perdite) segna una flessione del 5,5%, l'Ebitda mediano in percentuale sul fatturato scende di -0,8 punti percentuali e il ROE mediano si contrae di 2,8 punti.

Si conferma invece elevata (90%) la percentuale di aziende con il bilancio in utile, che in termini assoluti passano dalle 160 del 2017 alle 159 del 2018.



«I risultati - dichiara Carlo Bonomi, Presidente di Assolombarda - evidenziano ancora nel 2018 una quota significativa di imprese lodigiane con fatturato in crescita, ma margini e soprattutto redditività evidenziano un preoccupante indebolimento rispetto all'anno precedente . Osservare i dati dell'export consente di capire meglio l'entità del freno alla crescita italiana, che oggi ha finito per investire anche la Lombardia. Sul fronte delle esportazioni, per esempio, le imprese di Lodi accusano un calo del 3,4% tra gennaio e giugno 2019, che si confronta con il +18,8% nel 2018. Se da un lato scontiamo l'effetto della guerra sui dazi e la contrazione degli scambi commerciali con la Germania; dall'altra scontiamo la drammatica perdita di competitività rispetto ai nostri concorrenti per effetto della produttività stagnante. Servono tre cose fondamentali: più consapevolezza rispetto ai cambiamenti in corso in alcune filiere essenziali dell'industria europea e l'abbandono di un pregiudizio anti impresa insieme ad una politica industriale di lungo termine, che consenta al mondo imprenditoriale di operare in un ecosistema favorevole alla crescita»

A guidare la classifica per ricavi sono Zucchetti Group (informatica), Sodalis (chimica) e Aperam Stainless Services & Solutions (prodotti in metallo).