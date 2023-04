Export, due anni di crescita. Giù il gas, ai minimi gli acquisti da Mosca

Si rivede l'attivo commerciale

La minore dinamicità degli acquisti fa lievitare il saldo commerciale, pari a +2.108 milioni di euro (era -1.475 milioni a febbraio 2022). Il deficit energetico (-5.811 milioni) si riduce rispetto a un anno prima (-6.864 milioni), mentre l'avanzo nell'interscambio di prodotti non energetici aumenta da 5.389 milioni di febbraio 2022 a 7.919 milioni di febbraio 2023.

Nel mese di febbraio 2023 i prezzi all'importazione diminuiscono dell'1,7% su base mensile e crescono dell'1,3% su base annua (era +4,7% a gennaio).



Mosca in caduta

Discesa del prezzo del gas e diversificazione delle fonti che hanno un impatto evidente sui nostri numeri nei confronti della Russia. Nelle importazioni (-80%), in termini reali, occorre tornare al 1997 per trovare dati più bassi dei 516 milioni di febbraio. Valori mensili inferiori si trovano solo a novembre 1999 ma in realtà, guardando non ai dati correnti ma a quelli deflazionati, si deve tornare a maggio 1997 per scovare numeri reali più magri.

Crollo dei valori acquistati che è il combinato disposto di una doppia caduta: da un lato la drastica riduzione dei volumi di gas acquistato, principale “merce” comprata da Mosca, dall’altro la frenata dei valori internazionali del metano, che contribuisce a limitare gli incassi dei paesi fornitori. Il crollo dei volumi è già evidente nei dati di sintesi 2022, con Mosca scesa a poco più di 14 miliardi di metri cubi, quantitativo più che dimezzato rispetto ai 29 miliardi dell’anno precedente. Per trovare quantitativi importati più bassi, non casualmente, anche in questo caso occorre tornare proprio al 1997.

Stop a una dipendenza trentennale

Ciò che si è concretizzato è la rottura di un legame di lungo termine, tenendo conto di una dipendenza dal gas di Mosca che per l’Italia era più che trentennale: nel 1990, ad esempio, il metano russo valeva il 46% dei nostri acquisti totali dall’estero, quota che negli anni è stata spesso ancorata su quei livelli se si esclude qualche eccezione, e che ancora nel 2021, prima dell’invasione in Ucraina, sfiorava il 40%. Guardando ad ogni modo ai volumi totali, tra 1990 e 2021 abbiamo importato da Mosca 680 miliardi di metri cubi di gas, il 37% del totale.