Giù per il terzo mese i prezzi alla produzione

Frenata su base tendenziale che è comunque corale, anche per i comparti che mantengono variazioni rilevanti. Nell’area alimentare, una delle ultime in ordine temporale a far lievitare i prezzi a causa delle opposizioni della Gdo, l’aumento annuo dei prezzi è ancora consistente, pari all’11,6%, comunque in calo di oltre due punti rispetto alla rilevazione precedente. Frenata che coinvolge anche altri settori energivori come chimica (da +12,8% a +8,3%) oppure legno-carta (da +10,6% a +6,9%). In generale, ad ogni modo, rispetto al mese precedente sono ben sette i settori in cui i listini restano stabili oppure si riducono.

