Giù gli ordini, industria in contrazione

Frena l’Europa, frena l’Italia. Le rilevazioni di aprile dell’indice manifatturiero Hcob Pmi sui direttori d’acquisto vedono per l’Eurozona una discesa a 45,8 punti dai 47,3 di marzo, al di sotto della soglia (50) che separa l'espansione dalla contrazione per il decimo mese consecutivo. L'indice principale ha segnalato il peggioramento più veloce delle condizioni del settore da maggio 2020.

Discesa più ampia per l’Italia con l’indice ad attestarsi a 46,8, in discesa dal 51,1 di marzo: primo deterioramento della prestazione del settore registrato finora nel 2023, ma anche il calo maggiore dallo scorso ottobre.

Il risultato deludente dell’indice Pmi - spiegano gli analisti S&P Global e Hcob in una nota - riflette principalmente l'inversione di marcia dei nuovi ordini. Le aziende campione hanno riportato una minore attività di mercato, caratterizzata dalla titubanza sia da parte dei clienti nazionali che di quelli esteri. In compenso, la combinazione tra la forte riduzione dell'attività di acquisto e il migliore accesso alle giacenze è stata tuttavia favorevole per le aziende, con i tempi medi di consegna dei fornitori che sono risultati ad aprile notevolmente più brevi. Secondo gli ultimi dati, i tempi medi di consegna dei fornitori sono migliorati al tasso maggiore da maggio 2009.

L'economia manifatturiera dell'Italia - viene sottolineato - ha subito un aprile impegnativo, con le condizioni operative in peggioramento. Detto questo, la crescita del livello occupazionale è stata sostenuta, e le prospettive per il futuro sono rimaste positive.

Segnali di rallentamento arrivano anche dall’export extra-Ue, che a marzo cresce del 6,6%, il livello più basso da ottobre 2021, mentre rispetto al mese precedente si registra una frenata del 4,6%. Il crollo delle importazioni, in particolare dell’energia, riporta comunque il sereno sulla bilancia commerciale, con un saldo positivo di oltre otto miliardi di euro, più che raddoppiato rispetto al mese precedente.