Giù dalla scala per un malore, il datore risponde comunque La responsabilità non cambia se lo strumento era inadeguato di Luigi Caiazza

L’uso della scala portatile deve comunque garantire il lavoratore contro la caduta dall’alto. La responsabilità del datore di lavoro sussiste, infatti, anche quando la caduta sia causata da improvviso malore.

La sicurezza del lavoratore, secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione (IV Sezione Penale) con sentenza n. 12157/2019 depositata il 15 aprile, deve essere comunque garantita adottando idonei sistemi di lavoro.

La sentenza in esame si è risolta sfavorevolmente per il datore di lavoro, il quale aveva proposto ricorso ai giudici di legittimità contro la sentenza di condanna da parte del Tribunale e confermata dalla Corte territoriale.



Gli avvenimenti

L’iter processuale prende l’avvio a seguito della contestazione a un datore di lavoro, titolare di un punto di vendita, per avere messo a disposizione di una lavoratrice addetta all’inventario della merce posta nella scaffalatura del magazzino, una “scala a libro” inadeguata per la visione degli articoli posizionati sui vari ripiani degli scaffali.

La scala, infatti, era risultata priva dei sistemi di appoggio e di aggancio e di strumenti di contenimento, atteso che l’operazione di inventario avveniva mediante controllo e annotazioni che impegnavano entrambe le mani, tale da non poter reagire in caso di perdita di stabilità dell’operatrice o movimento incontrollato dell’attrezzatura.

È avvenuto infatti che improvvisamente la lavoratrice, colpita da un malore, non avendo la scala alcuna parte cui aggrapparsi, è caduta a terra riportando gravi lesioni.

Il verdetto

Da qui la decisione della Corte, la quale, condividendo gli argomenti posti a motivazione dai giudici di merito, ha ritenuto che la presenza di una perdita di equilibrio determinata da un malessere o da un mancamento non accompagnato da una perdita di conoscenza non interrompe la serie causale determinata dalla mancata adozione di idoneo strumento di lavoro. È vero, infatti, che qualora fosse stato utilizzato uno strumento di lavoro più sicuro, come per esempio una scala “cimiteriale” (protetta da ambo i lati e alla cui sommità è fissato un piano di lavoro anch’esso protetto nei tre lati adiacenti), la caduta sarebbe stata evitata in quanto la lavoratrice avrebbe potuto assicurarsi ai sistemi di protezione della scala, anche in ipotesi di improvviso malore (articolo 113 del Dlgs n. 81/2008, il Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).

Né, peraltro, la lavoratrice era stata adeguatamente informata (articolo 36 del Testo unico) sui rischi specifici cui era esposta in relazione alla particolare posizione per il lavoro da svolgere posizionandosi sulla scala a pioli, e sufficientemente formata (articolo 37 del Testo unico) sull’attività di inventario della merce, quindi con il contemporaneo impegno di entrambe le mani, pur operando su una scala a pioli, priva, in qualsiasi momento di una presa sicura.